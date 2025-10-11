Farcama supera los 20.000 visitantes los tres primeros días y encara el fin de semana con muy buenas previsiones

TOLEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, Farcama, ha superado en sus tres primeros días los 20.000 visitantes en su nueva ubicación, el Paseo de Recaredo, y está inmersa ya en un fin de semana en el que se espera una gran afluencia de público a la cita artesana por excelencia en la región.

Así lo ha destacado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, que ha visitado esta mañana durante su apertura la feria, acompañada del presidente de Fracaman, Roberto Perea, ha informado la Junta en nota de prensa.

Farcama ha cruzado ya ampliamente el ecuador de su programación, y lo ha hecho superando los 20.000 visitantes contabilizando martes, miércoles y jueves, y en espera de las cifras que pueda deparar el fin de semana.

"Son unas cifras muy positivas teniendo en cuenta la nueva ubicación, que ha generado expectación y ha tenido una muy buena acogida, y que ha sido en días de diario, en los que muchas personas se han acercado a ver la Feria y a comprar artesanía de Castilla-La Mancha y de todo el mundo", ha señalado Ana Isabel Fernández, recordando que en los 129 estands expositores hay artesanos y artesanas de cinco países diferentes, además de los nacionales y los artesanos regionales, "haciendo que esta sea la edición con más acentos internacionales de Farcama".

Las cifras de los primeros días de la Feria animan a mirar con optimismo el fin de semana, después de un viernes con una gran respuesta de público, en espera de contabilizar las cifras oficiales, y un fin de semana en el que se espera que esas cifras se superen.

"Las sensaciones son muy positivas y lo que nos transmiten los artesanos y artesanas es que el público está respondiendo, y que podremos tener una nueva edición en esta nueva ubicación", ha indicado la directora general.

Además, Ana Isabel Fernández ha destacado también el impacto de la programación que se desarrolla en el marco de la Feria, "con la participación de más de 1.200 escolares en los talleres didácticos que hemos llevado a las cinco provincias de la región", y con el inicio en el fin de semana de Farcama Suena, con actuaciones musicales en directo en la feria y también el concierto que se celebrará en la Plaza de Toros con Amaral como cabeza de cartel.