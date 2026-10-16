Fecirauto reúne en Ciudad Real a empresas de automoción y comercio para impulsar las ventas y la actividad económica

Inauguración de Fecirauto en Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real acoge una nueva edición de Fecirauto, que este año comparte espacio y fechas con la Feria del Stock en el Ifedi, una coincidencia que busca reforzar el atractivo de ambas propuestas y generar nuevas oportunidades para las empresas participantes.

La inauguración ha contado con la asistencia del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado por la concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, así como la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, junto al presidente de la organización empresarial de Ciudad Real, Carlos Marín.

Durante la apertura, Cañizares ha puesto de relieve que la celebración conjunta de ambas citas supone una oportunidad para potenciar su capacidad de convocatoria y favorecer la actividad comercial, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

A su juicio, dos ferias que ya contaban por separado con un importante poder de atracción pueden beneficiarse mutuamente al compartir un mismo espacio, contribuyendo además a que el IFEDI se consolide como un punto de encuentro para la actividad económica y empresarial.

El alcalde ha señalado que el recinto ferial provincial afronta estas jornadas como un escenario de especial relevancia pública, comercial y de negocio, al tiempo que ha reconocido el trabajo de Fecir a la hora de plantear iniciativas que contribuyen a dinamizar la economía.

También ha agradecido a la Diputación Provincial su colaboración y el apoyo que presta a las organizaciones empresariales para hacer posible este tipo de encuentros.

UNA REPRESENTACIÓN DEL MERCADO DE VEHÍCULOS

Cañizares ha destacado especialmente la presencia de empresas de Ciudad Real, así como la importancia que tiene este sector para la economía local, confiando en que la cita vuelva a traducirse en buenos resultados comerciales para los expositores.

Por su parte, el presidente de la organización empresarial, Carlos Marín, ha explicado que Fecirauto pretende reflejar la realidad actual del mercado de la automoción y facilitar que los compradores encuentren en un mismo espacio tanto vehículos nuevos como de ocasión, contando con el asesoramiento de profesionales especializados.

La edición de este año también permite abordar la transformación que está experimentando el sector, marcada por la evolución de las distintas tecnologías de propulsión y por la necesidad de adaptar la oferta a las demandas reales de los consumidores.

Fecir ha señalado el crecimiento registrado en Castilla-La Mancha de los vehículos híbridos y enchufables, al mismo tiempo que ha advertido del peso que continúa teniendo el vehículo de ocasión y de la elevada antigüedad media del parque automovilístico.

APOYO AL SECTOR EN UN MOMENTO DE INCERTIDUMBRE

Asimismo, el presidente de la Diputación ha felicitado a Fecir y a la Asociación Provincial de Empresarios de Automoción por mantener una convocatoria que ha situado entre las más importantes de Castilla-La Mancha por sus resultados comerciales.

Ha destacado que la feria reúne cerca de 300 vehículos, tanto nuevos como de segunda mano, y que registra porcentajes de venta próximos al 50 por ciento de las unidades expuestas, unas cifras que, a su juicio, reflejan la seriedad y el trabajo que respaldan su organización.

Se ha referido también al momento de incertidumbre que atraviesa la automoción como consecuencia de los cambios tecnológicos, las exigencias medioambientales y la evolución de los sistemas de propulsión. Y ha señalado que, aunque las ventas de vehículos aumentan en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real, todavía existe un importante mercado de segunda mano en el que se comercializan automóviles con más de diez años de antigüedad.

Sobre la transición hacia la movilidad eléctrica, ha considerado necesario tener en cuenta las características de cada territorio y los diferentes usos del automóvil. Ha explicado que las necesidades de desplazamiento en las grandes ciudades no son necesariamente las mismas que existen entre municipios o en territorios rurales, donde los vehículos de combustión siguen desempeñando una función relevante.

APOYO DE LA JUNTA AL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

De su lado, Balmaseda ha destacado el papel fundamental que mantiene el vehículo para los desplazamientos cotidianos, la actividad laboral y el transporte de mercancías y ha subrayado, especialmente, su importancia para el sector del transporte de mercancías, "que al final son los que nos acercan todo lo que necesitamos para poder realizar nuestra vida cotidiana".

Balmaseda ha agradecido la invitación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha puesto en valor una cita que permite comprobar "cómo cambia y avanza la movilidad". En este sentido, la directora general ha resaltado que "el vehículo sigue siendo una herramienta fundamental en nuestro día a día", tanto para trabajar y desplazarse como para atender las necesidades familiares, según ha trasladado la Junta en nota de prensa.

Así, la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno regional ha puesto de relevancia la utilidad de Fecirauto como escaparate de las distintas alternativas existentes en el ámbito del automóvil, al considerar que la feria constituye "un claro ejemplo de las múltiples opciones que hay".

Para finalizar, Lucía Balmaseda también ha querido reconocer la experiencia y el conocimiento de los profesionales del sector presentes en la feria y ha asegurado alegrase de "compartir hoy este momento con quienes mejor conocen el automóvil: los profesionales que están representados en esta feria".

31 EXPOSITORES EN LA FERIA DEL STOCK

Junto a Fecirauto, la Feria del Stock incorpora una segunda vertiente comercial al encuentro, con la participación de 31 expositores de la provincia de Ciudad Real.

La iniciativa pretende respaldar al comercio tradicional ante los cambios derivados de la digitalización y el crecimiento de las grandes plataformas de venta online, ofreciendo a los establecimientos de la provincia un espacio especializado para acercar sus productos a los consumidores.