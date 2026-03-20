Fedeto celebra que el Gobierno asuma las recomendaciones de los empresarios con el IVA pero advierte: "Vamos tarde"

Archivo - Sede de Fedeto en Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha celebrado que el Gobierno de España haya asumido las recomendaciones de las organizaciones empresariales incorporando la reducción del IVA de los combustibles al 10% como parte del decreto para hacer frente a la crisis causada por la guerra de Irán.

En entrevista con Europa Press, el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, y el secretario general de la organización, Manuel Madruga han trasladado que, sin embargo, las medidas llegan con retraso, tras más de una semana de reclamo de actuaciones y cuando numerosos países de la zona ya han aplicado iniciativas correctoras de la inflación.

Así, De Antonio Arribas ha señalado que, el contenido del decreto "coincide básicamente con las medidas que nosotros proponíamos", recordando que "fuimos los primeros, el 6 de marzo, en sacar nota de prensa, diciendo cuáles serían las medidas que nosotros estimamos que serían convenientes".

Sin embargo, ha advertido que "llegamos tarde". El también presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios ha destacado que a lo largo de las más de dos semanas de conflicto se ha dado una importante subida de los precios que no queda completamente paliada por la medida fiscal.

"Al final la subida ha estado muy cercana a lo que son los 35 céntimos y la bajada si solamente se adopta la del IVA, es de unos 17 es decir, ya hay un efecto inflacionista", ha apuntado.

En la misma línea, Manuel Madruga ha criticado la demora de actuaciones, apuntando que "hay otros países que ya han adoptado medidas con las que podemos estar o no de acuerdo, pero han adoptado las medidas que tenían que adoptar según su criterio".

Un retraso en aplicar mecanismos para reducir el impacto que achaca a la voluntad de no asumir responsabilidades por parte del Ejecutivo nacional, depositando la responsabilidad en las empresas. En este sentido, ha calificado como "vergonzoso y sobre todo despreciable".

Una dinámica que ha ejemplificado con las estaciones de servicio a las que se ha "acusado de una manera muy directa de inflar los precios cuando no es en absoluto cierto", apuntando al incremento de costes no percibido en toda la cadena de valor.

Además, ha advertido que los efectos económicos ya han causado mella, y "esas empresas van a ir repercutiendo el precio en toda la cadena de valor".

Madruga también ha advertido sobre el limitado impacto de la reducción del IVA, destacando que la medida realmente importante es "bajar son los impuestos especiales" ya que "suponen casi un 50% del coste". "Al consumidor le han bajado el IVA, pero le va a venir, digamos, la torta de precio cuando todo eso llegue en la cadena de valor al final", ha apuntado.

Además, el secretario general de Fedeto ha recordado el precedente de la guerra de Ucrania, destacando que "el Estado recaudó cerca de 33.000 millones de euros más fruto de la inflación".

PERSPECTIVAS DE SALIDA DE LA CRISIS

Sobre las expectativas de duración de esta crisis, De Antonio Arribas ha subrayado que se debe asumir que "esta guerra no es igual que la de Ucrania", ya que "está atentando directamente contra la energía en sí misma". "Es decir los depósitos, pozos petrolíferos, logística, etcétera, tanto del gas como del petróleo son un objetivo militar", ha planteado.

Por este motivo, ha advertido que el efecto económico resultará "muy difícil de controlar" y que "la espiral inflacionista y los precios van a seguir subiendo, con lo cual igual las medidas tienen que ser constantemente revisadas".

Preguntado directamente en cuánto tiempo cree que se regresará a la normalidad, el presidente de Fedeto ha advertido que tardará un "mínimo de seis meses desde el final de la guerra", al margen de la incertidumbre de cuanto se prolongará el conflicto.

Por otra parte, Manuel Madruga ha señalado que algunas de las medidas en realidad responden a problemas estructurales, más allá de la crisis. En concreto se ha referido a ha política fiscal, señalando que "los impuestos deben ser revisables de forma paulatina y sobre todo en las situaciones de esas", abandonando una dinámica por la que "en España los impuestos se crean pero no se destruyen".

"Se fijan y ya son inamovibles entonces tenemos que esperar a un momento de crisis para poder alterar eso y ver que eso directamente nos está afectando", ha declarado.

Ante esto ha reclamado un mayor "diálogo social" que valora como ausente en cuestiones nacionales de este tipo. "Todas estas cosas puestas encima de la mesa se explican de forma muy sencilla y yo creo que la coherencia o al menos el sentido común nos debe llevar a tener un sistema fiscal que sea lo más adecuado posible, pero no lo que estamos viviendo", ha afirmado el secretario general de Fedeto.