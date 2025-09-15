Fedeto, sobre la eliminación de pisos turísticos, se muestra partidaria de que se cierre aquello que no respeta la ley

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, ha manifestado, en relación al cierre de pisos turísticos para que pasen a alquileres constantes, que cualquier circunstancia que no respete la legislación tiene que ser motivo de cierre.

"Cualquier cosa que sea ilegal, que no sea acorde a lo que mandan los reglamentos o distintas legislaciones, por lo menos ha de ser motivo de cierre, por lo menos que se ponga en marcha", ha afirmado Arribas.

Así lo ha asegurado preguntado por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, para presentar el programa formativo en prevención de riesgos laborales de Fedeto.