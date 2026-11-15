Feijóo se compromete a que los intereses de Castilla-La Mancha no estén "supeditados a ninguna minoría radical"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que todos los castellanomanchegos "pueden y deben hablar en las urnas" y se ha comprometido a que los intereses de la región "no estén supeditados a los del independentismo o de ninguna minoría radical".

En un vídeo difundido por el PP en redes sociales, Núñez Feijóo asevera que los castellanomanchegos, con su voto, pueden "pedir respeto a la dignidad de nuestro país, a la dignidad de todos los españoles y a la dignidad de esta tierra".

Asimismo, ha mostrado su compromiso de que se apruebe un modelo de financiación autonómica "que contará con lo que Castilla-La Mancha necesita".

Del mismo modo, ha prometido "cuidar" del campo y aprobar un pacto nacional de agua que "garantice el suministro", así como "aliviar la carga de los trabajadores y las familias a las que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes".

Finalmente, también ha afirmado que "se sabrá toda la verdad" sobre el accidente ferroviario de Urda y "se depurarán todas las responsabilidades necesarias".