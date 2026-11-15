PP Albacete recuerda el compromiso de Feijóo de crear un seguro de ingresos y rentas para agricultores y ganaderos

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Francisco Navarro, en La Recueja. - PP

ALBACETE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Francisco Navarro, ha trasladado este domingo el compromiso del candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de crear un seguro de ingresos y rentas para agricultores y ganaderos frente a alteraciones del mercado, además de la mejora de los seguros agrarios.

Así lo ha manifestado en su visita a Bodega María de La Recueja, donde ha estado acompañado por los miembros de las candidaturas al Congreso y Senado Carmen Navarro, Antonio Martínez Gómez y Pilar Medina; junto al secretario general del PP de Albacete, Bernardo Ortega; y la alcaldesa de este municipio de la comarca de La Manchuela, Llanos Haya, según ha informado el PP en nota de prensa.

Navarro ha defendido un "blindaje" de la Política Agraria Común (PAC) "sin recortes" en el presupuesto de la Unión Europea, así como una reforma de la ley de la cadena alimentaria "modificándola, junto al sector, para mejorar la transparencia en los costes y los márgenes de beneficio".

"El futuro del sector agrario pasa por incentivar la incorporación de jóvenes, garantizar el relevo generacional y reducir la carga burocrática", ha aseverado el número uno del PP de Albacete al Congreso.

"España necesita experiencia, gestión y rigor para que todo vuelva a funcionar y desterrar los ocho años de corrupción e incompetencia de Pedro Sánchez. Requerimos un presidente serio y decente, decidido a cumplir su contrato con los ciudadanos, porque Feijóo es el presidente necesario" ha subrayado Navarro.

FIJAR POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL

Por su parte, el secretario general del PP de Albacete, Bernardo Ortega, ha apostado por la reducción de la burocracia, con supresión de aquellas leyes y "exigencias nacionales que impongan al campo español más obligaciones de las que estrictamente marca la Unión Europea", al tiempo que ha reivindicado las propuestas de Feijóo con "incentivos fiscales para los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria y fomento de la unión de cooperativas".

Asimismo, Ortega ha destacado la propuesta de "impuesto cero" para la adquisición de la primera vivienda en el ámbito rural, específicamente dirigido a jóvenes de menos de 40 años, con incentivo para ayudar a los municipios afectados por la despoblación, una medida "importante para fijar población en nuestros pueblos".