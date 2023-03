Feijóo hace un sondeo ciudadano en Guadalajara: "Dicen que Guarinos va bien y que apretemos para cambiar España y CLM"

GUADALAJARA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP Alberto Núñez Feijóo ha relatado este domingo conversaciones que ha tenido con ciudadanos en Guadalajara para hacer, ha afirmado, "el primer sondeo" de las expectativas electorales del PP en Castilla-La Mancha. "Unos jóvenes me llamaron presidente, un matrimonio me dijo que Guarinos va bien y otros me dijeron, tienen ustedes que apretar, tienen que seguir, tienen que cambiar el gobierno de España y de Castilla-La Mancha".

Ha sido la alusión explícita que ha hecho Feijóo en su extenso discurso al posible escenario que se puede plantear en la región el 28 de mayo, detallando que este primer sondeo lo ha hecho "parando a tomar un café" cerca de Guadalajara, y "eso es lo que me encontré", ha afirmado.

Ya al finalizar su alocución ha mencionado "el cambio" al que se ha referido Núñez en su intervención, un cambio que se iniciará en mayo, el "primer paso, la primera oportunidad para que los españoles tomen la palabra". "En Castilla-La Mancha y en Guadalajara vamos a lograrlo, por eso hemos venido aquí a lograrlo, mucha suerte y muchas gracias", ha rematado el presidente del PP a nivel nacional.