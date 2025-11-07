Feijóo, sobre las negociaciones para suceder a Mazón: "Nosotros vamos a intentar cumplir con el pueblo valenciano"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la vicepresidenta, Carmen Quintanilla, durante la clausura del Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU), a 7 de noviembre de 2025, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El presidente del Partido Po - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes que las negociaciones y conversaciones para suceder al ex presidente de la Comunidad valenciana, Carlos Mazón, "seguirán, se iniciarán y proseguirán" hasta que "le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia".

"Ese es nuestro compromiso", ha apostillado el líder de los 'populares' al ser preguntado al respecto tras participar en la clausura del XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores, en Ciudad Real.

"Nosotros vamos a intentar cumplir con el pueblo valenciano", ha garantizado un Núñez Feijóo que no ha querido abundar más en esta cuestión.