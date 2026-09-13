Archivo - El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Ciudad Real - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO - Archivo

ALBACETE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita este lunes la Feria de Albacete junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano.

Está previsto que Feijóo llegue al Recinto Ferial a las 19.30 horas, según han informado desde el Partido Popular.

Más de 2,3 millones de personas han transitado ya por el Recinto Ferial en lo que va de Feria, mientras que durante la jornada de este sábado se registraron 487.000 tránsitos, lo que supone una cifra récord desde que existen registros, superando el récord alcanzado el viernes.