La Felipa (Albacete) inaugura el primer Centro de Interpretación del Títere y la Marioneta de la provincia de Albacete - JCCM

ALBACETE 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha sido el encargado de inaugurar el Centro de Interpretación de Títeres y Marionetas de La Felipa. Un nuevo recurso cultural que ha contado para su equipación con ayuda directa del ejecutivo autonómico.

Durante el acto de inauguración, en el que Ruiz Santos ha estado acompañado por la alcaldesa de La Felipa, Ángela Gómez, y por el primer edil de Chinchilla de Montearagón, Francisco Morote, el delegado ha destacado la importancia del trabajo que realizan Facundo Castelli y Alejandra Bertoloti (promotores de este espacio) en favor de la preservación y divulgación de las raíces culturales a través de la puesta en marcha de proyectos que fomentan la participación comunitaria y el enriquecimiento cultural como es el caso de este nuevo espacio.

Asimismo, ha destacado que se trata de un Centro único en la provincia de Albacete, incluyendo el mismo una muestra de manera catalogada, ordenada y educativa de títeres, marionetas y resto de objetos relacionados con esta área escénica permitiendo al visitante conocer mejor y más de cerca el mágico mundo de los Títeres y de las Marionetas.

El delegado ha querido poner también en valor la identidad cultural de Chinchilla de Montearagón y de sus pedanías remarcando que la cultura se puede hacer y promocionar en cualquier sitio. "Solo hace falta voluntad", ha dicho.

Además del espacio expositivo, el centro cuenta también con un teatrillo artesanal destinado a las representaciones para grupos. Una zona interactiva que permitirá que los y las visitantes (especialmente escolares) interactúen y practiquen este arte milenario, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El conjunto incluye espacio para un teatro de sombras, nueve bancos de madera con capacidad total para 18 niños y niñas, alfombra frontal, pensada para que los más pequeños puedan disfrutar del espectáculo en primera fila con total comodidad; siendo a la vez una opción perfecta para fomentar la creatividad, el juego simbólico y el amor por las artes escénicas en un entorno acogedor y lleno de encanto.

Además, el espacio también guarda una zona destinada a la recreación de un taller de Títeres y Marionetas con su banco de trabajo. En esta área se explicará al visitante cómo se fabrican y arreglan los títeres y qué materiales que se utilizan en función de su tipología.

En el Centro de Interpretación del Títere y la Marioneta el visitante también puede encontrar diferentes tipos de piezas: retablos, marionetas de cuerda, guiñoles, marrotes*, y otras menos conocidas en España pero características de otros países como el Kathputli (Típico de la India es una marioneta sin piernas que viste una túnica y suele ir acompañada de un instrumento musical), y el wayang golek (Una marioneta de madera pintada a mano con bordados y adornos procedente de Indonesia), entre otros. Todo ello, presidido por la marioneta por antonomasia que es Pinocho.

DAR VIDA A UN ESPACIO VACÍO A TRAVÉS DE LA CULTURA

Desde La Felipa, su alcaldesa pedánea, Ángela Gómez, ha destacado la importancia de dar vida a través de la cultura a un espacio que se encontraba vacío, y ha anunciado que dentro de unas semanas recibirá como primera gran visita la del colegio de La Felipa. Con relación a ello ha invitado al resto de Centros Educativos de la provincia de Albacete y de provincias limítrofes a disfrutar de este espacio tan especial.

En la misma línea que Gómez se ha expresado Morote. El alcalde de Chinchilla de Montearagón ha animado a la ciudadanía a recorrer el Centro y ha puesto en valor la importancia del mismo destacando que se encuentra abierto y disponible para cualquier actividad cultural que se precie.

Por su parte, el gestor de este espacio, Facundo Castelli, ha querido manifestar públicamente su agradecimiento a todas las instituciones y personas que han hecho posible este Centro y ha expresado su deseo de que se convierta en un referente tanto para el mundo de las artes escénicas como para la comunidad educativa.

Las personas o grupos interesados en visitar esta instalación pueden concretar una cita a través del email: grupobarrilete@gmail.com o del teléfono 696 60 15 60.