FEMP C-LM tratará de buscar consenso y elaborar un manifiesto por el 25N, pese a la falta de uno conjunto en la nacional

El alcalde de Talavera y presidente de la FEMP CLM; José Julián Gregorio - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

CIUDAD REAL 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha tratará de buscar un consenso para elaborar un manifiesto conjunto por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que se celebra cada 25 noviembre.

Así lo ha indicado, a preguntas de los periodistas, el presidente de la FEMP, José Julián Gregorio, después de que la FEMP a nivel nacional anunciara este jueves que no habría manifiesto conjunto por la polémica por el fallo de las pulseras para maltratadores.

Desde Ciudad Real, Gregorio ha lamentado que, en esta ocasión, no haya habido consenso, subrayando que "en la FEMP siempre ha habido muchísimo consenso en todos los aspectos" y que romperlo "sería un problema, porque el objetivo sigue siendo el mismo, luchar contra la violencia hacia la mujer".

Por ello, ha avanzado que desde la federación castellanomanchega se "intentará hacerlo de esa manera" y ha señalado que trabajarán en ver "cómo lo podemos conseguir" con el fin de mantener esa unidad institucional en torno al 25N.