Fenavin abordará la sostenibilidad del consumo mundial del vino a través de una charla de Jaime Palafox

CIUDAD REAL, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria Nacional del Vino (Fenavin) abordará el miércoles 11 de mayo la sostenibilidad en el mundo del vino a través de la charla técnica 'La sostenibilidad como driver de consumo mundial después de la pandemia: el caso de los envases eco-responsables en el sector del vino', enmarcada en la programación de actividades enfocadas a la promoción exterior y economía.

En la ponencia intervendrán Cristina Delgado, técnico de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, y Jaime Palafox, consultor especialista en Internacionalización, Sostenibilidad y Economía Circular, CEO de Palafox Drink & Wine, según ha informado Fenavin en nota de prensa.

Palafox ha explicado cómo la sostenibilidad se ha convertido en pocos años "en uno de los principales resortes del consumo alimentario y el sector del vino no es ajeno a ello". "La cuestión es si se está reaccionando con la suficiente rapidez a la hora de comunicar los esfuerzos en este campo y sobre todo si el consumidor final realmente percibe al sector como sostenible", ha añadido.

En el seminario que impartirá durante la Feria Nacional del Vino se dará respuesta a las preguntas anteriores y, además, se abordará el caso de los envases eco-responsables que irrumpen con fuerza en el sector como consecuencia de las nuevas necesidades y tendencias de consumo de vino, aceleradas con la pandemia a nivel mundial. "Esto supone un reto para la industria, pero a la vez una gran oportunidad estratégica para las bodegas españolas". Jaime Palafox destaca, en este sentido, cómo "la economía circular es un fenómeno muy reciente y todavía en el mundo de la empresa hay mucha gente que no conoce bien el tema".

Si la sostenibilidad será protagonista de la primera parte de su intervención, en la segunda Palafox pondrá ejemplos prácticos de envases eco-responsables desde el punto de vista del consumidor, porque, ha añadido, "quizá la empresa muchas veces está demasiado focalizada en aspectos relacionados con la producción y no tanto de las tendencias de consumo".

"Si antes era símbolo de prestigio que las botellas de vino pesaran mucho, ahora para algunos compradores internacionales esto se percibe de forma negativa, por su mayor impacto ecológico, y se buscan botellas que pesen menos y también otros envases", ha agregado este especialista en internacionalización, sostenibilidad y economía circular.

Entre los ejemplos de envases novedosos, durante la ponencia hablará del bag-in-box, botellas de papel que algunas cerveceras han empezado a comercializar; vino en lata y otros "amigables con el medio ambiente" y también del vino a granel. "Hay países que lo están priorizando por su menor impacto medioambiental", dice.

También tratará las tendencias en materiales de promoción, "porque los folletos muy vistosos y con mucho brillo ya están siendo considerados por algunos mercados como un gasto absurdo desde el punto de vista medioambiental".

Palafox retoma su presencia en Fenavin este año, una Feria que considera que se ha posicionado "entre los primeros puestos del ranking a nivel europeo y mundial, consiguiendo ser punto de referencia a nivel internacional". "Me quito el sombrero ante lo logrado por la organización. Es indiscutible el mérito que tiene colocar esta Feria como referencia y más aun celebrándose en una ciudad que no es una gran capital, un caso de éxito que no suele ser habitual", ha subrayado.

La ponencia de Palafox se enmarca en las actividades de promoción exterior y economía que se han programado a lo largo de los dos primeros días de feria. En ellas, se hablará del vino español en Alemania, obstáculos y oportunidades; de las oportunidades para el vino español en el mercado de Brasil, o de cómo vender vino en Alibaba.com, la mayor plataforma B2B del mundo.