Fenavin Match debutará en junio para conectar a 200 compradores internacionales con bodegas españolas

Presentación de Fenavin Match. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comercialización del vino español y su promoción exterior contarán los días 2 y 3 de junio con un nuevo aliado en Castilla-La Mancha, Fenavin Match, una herramienta diseñada por la Diputación de Ciudad Real para facilitar encuentros de negocio directos entre bodegas y compradores en los años impares en los que no se celebra la Feria Nacional del Vino.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta segunda y responsable política de Fenavin, Sonia González, han presentado este miércoles los pormenores de un evento que se celebrará en el Pabellón Ferial de Ciudad Real los días 2 y 3 de junio y para el que se ha destinado un presupuesto que supera los 1,2 millones de euros.

Un evento que nace con el objetivo de superar los 200 compradores internacionales, además de otros tantos nacionales, para fortalecer el negocio de las, aproximadamente, 200 bodegas y cooperativas de todo el territorio nacional que se espera que participen en este encuentro.

Durante la presentación de Fenavin Match, los responsables de la Diputación han explicado que esta nueva herramienta se ha concebido como un encuentro estrictamente profesional, enfocado al negocio y alejado del formato tradicional de feria.

En este sentido, han querido dejar claro que no habrá stands ni acceso al público general, ya que estos espacios se transformarán en despachos de trabajo destinados a reuniones, en un entorno pensado exclusivamente para facilitar contactos comerciales entre bodegas y compradores.

Así, el evento prescindirá también de actividades paralelas, con el objetivo de evitar distracciones y centrar todos los esfuerzos en la generación de oportunidades.

"Solo contactos, solo oportunidades, solo negocio", han resumido desde la organización para definir la filosofía de este nuevo formato, que busca dar continuidad a la actividad comercial del sector en los años en los que no se celebra Fenavin.

La estructura de Fenavin Match incluirá despachos individuales para reuniones previamente agendadas, una zona común para encuentros simultáneos y el centro de negocio, que se verá reforzado como una de las piezas clave del evento.

A ello se sumará una galería del vino con más de 600 referencias de 300 bodegas y cooperativas nacionales, que tendrá carácter permanente a partir del evento y, una vez pasado, se desarrollarán en torno a ella distintas iniciativas de promoción del vino.

Uno de los elementos diferenciales será la planificación anticipada de las reuniones a través de la herramienta "Contacte con", que permitirá a bodegas y compradores cerrar sus citas antes del inicio del encuentro. De este modo, cada participante acudirá con una agenda previamente definida, optimizando el tiempo y la eficacia de los contactos comerciales.

En cuanto a la participación, la organización se ha marcado como objetivo reunir a 200 compradores internacionales procedentes de más de 50 países, además de compradores nacionales estratégicos. Un reto que, según ha reconocido Valverde, se plantea en un contexto internacional complejo, aunque ha defendido que precisamente ese escenario hace más necesario impulsar herramientas como esta para reforzar la posición del vino español.

El presidente de la Diputación ha subrayado que Fenavin Match nace también para cubrir el vacío que se generaba en los años impares, cuando no se celebraba la feria, tanto en términos comerciales como de presencia institucional y mediática, por lo que ha defendido que esta iniciativa permitirá mantener a lo largo del tiempo el posicionamiento de Fenavin en el sector.

Además, ha incidido en que se trata de un proyecto "íntimamente ligado" a la feria, por lo que las bodegas participantes en Fenavin tendrán prioridad en este nuevo formato, que aspira a consolidarse como una cita estable en el calendario.

Finalmente, Valverde ha avanzado que la estrategia de internacionalización de Fenavin continuará con nuevas acciones comerciales en mercados como Filipinas y Corea del Sur, con el objetivo de captar compradores y ampliar las oportunidades de negocio en destinos emergentes, sin dejar de trabajar en los mercados tradicionales, donde el crecimiento resulta más complejo.