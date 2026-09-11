Fercatur abre sus puertas reivindicando en Ciudad Real la caza como motor económico y de futuro para los pueblos

Inauguración de la Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo (Fercatur). - JCCM

CIUDAD REAL, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo (Fercatur) ha abierto este viernes sus puertas en el Pabellón Ferial de Ciudad Real con una reivindicación compartida por empresarios y administraciones sobre el papel de la actividad cinegética como motor económico, medioambiental y de supervivencia para numerosos municipios rurales de la provincia y de Castilla-La Mancha.

La inauguración de la feria, organizada por la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) y que permanecerá abierta hasta este domingo, ha reunido al presidente de la patronal ciudadrealeña, Carlos Marín; al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde; al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; y a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, entre otros representantes institucionales y del sector.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marín, como organizador de la feria, ha defendido que Fercatur ha dado este año "un nuevo paso adelante", tanto en la calidad como en la cantidad de expositores, y ha reivindicado especialmente el papel que desempeñan cazadores y habitantes del medio rural en el cuidado y mantenimiento del territorio.

"Quiero reivindicar el mundo de la caza y quiero reivindicar la necesidad de que los pueblos sigan adelante", ha señalado Marín, quien ha contrapuesto el trabajo sobre el terreno de quienes viven y trabajan en el campo con los discursos sobre la denominada "España vaciada".

El presidente de Fecir ha recordado especialmente la actuación de cazadores durante los incendios forestales del verano, ayudando a los dispositivos de extinción y proporcionando alimento y agua a especies cinegéticas afectadas por el fuego.

Durante tres días, Fercatur combinará su vertiente comercial y profesional con un amplio programa dirigido también a familias y jóvenes, con degustaciones, showcookings, cetrería, exhibiciones caninas, drones, rocódromo y actividades infantiles, además de espacios dedicados a la pesca, el turismo de interior y la gastronomía.

963 MILLONES DE EUROS AL AÑO

La consejera de Desarrollo Sostenible ha puesto cifras al peso de la actividad cinegética en Castilla-La Mancha, señalando que la región cuenta con más de siete millones de hectáreas de terrenos cinegéticos y la caza aporta alrededor de 963 millones de euros anuales, el 2,1% del PIB regional.

Gómez ha destacado además que el Pacto Regional por la Caza se encuentra ya ejecutado en aproximadamente un 80% y ha avanzado que el nuevo Reglamento de Caza estará listo antes del comienzo de la temporada, previsto para el 8 de octubre.

También ha destacado la implantación de la licencia interautonómica y el funcionamiento de los nueve cotos sociales de Castilla-La Mancha, seis de ellos situados en Ciudad Real, con unas 13.000 hectáreas disponibles.

CERCA DE 300.000 EUROS DE APOYO DE LA DIPUTACIÓN

El presidente de la Diputación también ha reivindicado el respaldo de la institución provincial a la feria, cifrando en unos 190.000 euros la aportación directa a Fercatur, a los que se suman otros 100.000 euros destinados a su promoción y la cesión del complejo ferial.

Valverde ha aprovechado la inauguración para anunciar que el proyecto de ejecución del futuro Museo de la Caza y la Naturaleza está terminado y que será presentado próximamente. La previsión de la institución provincial es poder iniciar las obras a lo largo de 2027.

El presidente provincial ha defendido que apoyar la actividad cinegética "no es un capricho", sino una cuestión económica y territorial en una provincia donde numerosos municipios dependen directa o indirectamente de ella.

"Hay una gran parte de nuestra provincia que vive de la caza, cuya actividad es fundamental para mantener población, oportunidades económicas y desarrollo", ha resumido Valverde durante una inauguración que ha convertido de nuevo a Ciudad Real en escaparate nacional del sector cinegético.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real ha resaltado la aspiración de la ciudad de consolidarse como "capital de la caza", apoyándose tanto en Fercatur como en el futuro Museo de la Caza y la Naturaleza.

"La provincia de Ciudad Real, siendo el mayor territorio cinegético de nuestro país, necesita la caza para su desarrollo, para su conservación y para el mantenimiento de nuestros pueblos", ha afirmado Cañizares.