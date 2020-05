Ferduque 2020 se suspende hasta el próximo año

CIUDAD REAL, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de la Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque (Ferduque) ha decidido suspender la edición de este año debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y a las directrices del Gobierno y de los profesionales sanitarios en lo relativo a ocio, reuniones y eventos multitudinarios respecto a las fases de desescalada.

Ferduque 2020 iba a celebrarse los días 29, 30 y 31 de mayo en El Robledo (Ciudad Real) y ya contaba con casi todo el espacio expositivo cubierto y con el diseño de actividades muy avanzado, pero "en estos momentos prima la salud por encima de todo".

Así lo ha explicado en nota de prensa el presidente de la Mancomunidad Estados del Duque, Carlos Jesús Villajos, quien ha señalado que Ferduque es un evento que aglutina a mucha gente, de hecho, el año pasado unas 22.000 personas pasaron por esta feria que supone una gran fiesta rural, y evidentemente su celebración en estos momentos es impensable".

En este sentido, ha aclarado que también se ha descartado su aplazamiento a otra fecha. "La incertidumbre actual respecto a los procedimientos y a las medidas de seguridad que serán necesarias nos obliga a ir con calma y con cautela, así que creemos que la mejor opción es posponerla al próximo año para contar con las máximas garantías y que tenga el éxito que todos esperábamos para este año".

Por su parte, la presidenta del Comité Organizador y alcaldesa de El Robledo, Elena Tamurejo, ha asegurado que ha sido una decisión "muy complicada y difícil" porque Ferduque 2020 había generado una alta expectación y todo el pueblo se había volcado con este evento.

No obstante, tal y como ha recalcado, "la salud y la seguridad de expositores y visitantes es lo primero, por lo que no podemos aventurarnos ni arriesgarnos a celebrarla en unos meses, porque ahora mismo el panorama es incierto y no sabemos qué limitaciones tendríamos".

"Habrá que esperar a 2021 para albergar esta importante feria que ya es todo un referente en la comarca y que supone un revulsivo importantísimo para agricultores, ganaderos, pequeños negocios y empresas del entorno", ha indicado.

En este sentido, ha dado las gracias a los cerca de 60 expositores que ya se habían inscrito para participar en esta feria y a la más de una quincena de ganaderos que habían confirmado su participación con cerca de noventa ejemplares, así como a todas las instituciones y entidades que ya habían expresado su apoyo a esta feria, como la Diputación de Ciudad Real, la Junta, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Asociación Entreparques, la Cooperativa Montes Norte, Afammer, Amfar, la Fundación Artemisan y el Consejo Regulador de la DO La Mancha.

"Esto es un paréntesis, Ferduque regresará con más fuerza si cabe el próximo año y esperamos contar con todos los que ya habían apostado por esta edición y con muchos otros que puedan incorporarse para celebrar la gran feria que esta comarca se merece, porque ya estamos pensando en la preparación de la edición de 2021", ha señalado.

Ferduque es una feria organizada por la Mancomunidad Estados del Duque (integrada por los municipios de El Robledo, Malagón, Porzuna, Fuente el Fresno y Los Cortijos) junto con Asaja. Esta cita, dirigida a todos los públicos, incluye multitud de actividades profesionales y lúdicas, como conferencias, degustaciones, cocina en directo, talleres, música, actividades infantiles y deportivas.