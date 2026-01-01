Férez, Socovos, Letur y Paterna del Madera contarán con nuevos aparcamientos de autocaravanas gracias al PSTD

Autocaravanas. - GDR

Los municipios de Férez, Socovos, Letur y Paterna del Madera recibirán la instalación de sendos aparcamientos de autocaravanas en los próximos meses de la mano del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Sierra del Segura - Destino Turístico Sostenible' del Grupo de Acción Local Sierra del Segura.

Los nuevos aparcamientos están concebidos como espacios ordenados y diseñados para regular el estacionamiento y pernocta de autocaravanas, evitar impactos sobre zonas sensibles, facilitar servicios básicos para los usuarios y promover un uso responsable del territorio, según ha informado el GDR por nota de prensa.

El objetivo de la instalación de estos aparcamientos es avanzar en la apuesta comarcal por un modelo turístico sostenible y accesible, así como atender a la demanda creciente de turismo itinerante.

Los nuevos aparcamientos mejorarán la oferta turística, diversificando los servicios y atrayendo un segmento de viajeros en crecimiento.

Asimismo, contribuirá a impulsar la economía local puesto que habrá mayor consumo en comercios, bares, restaurantes y servicios municipales.

Del mismo modo, reducirá la masificación y los estacionamientos incontrolados y reforzará la marca Sierra del Segura como territorio innovador y responsable.

El PSTD 'Sierra del Segura - Destino Turístico Sostenible', está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la Secretaría de Estado de Turismo y la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha.