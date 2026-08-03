Férez volverá a convertirse en un museo al aire libre con medio centenar de artistas pintando 'Al fresco' por sus calles

Al Fresco, un festival que se consolida en Férez con más de 50 artistas pintando en la calle - EUROPA PRESS

ALBACETE 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival cultural y artístico 'Al Fresco', programado en la localidad albaceteña de Férez, celebra este verano su quinta edición, consolidándose como una de las citas de artes plásticas más singulares de la Sierra del Segura.

Durante este fin de semana, las calles del pueblo volverán a convertirse en un gran museo de arte al aire libre, donde el arte, el patrimonio, la historia y la convivencia transformarán el casco antiguo del municipio en un espacio vivo de creación y encuentro.

Un evento que ya reúne a una media de 2.500 asistentes y visitantes en un municipio de apenas 600 habitantes empadronados, una cifra que refleja el impacto y la capacidad de atracción que ha alcanzado el festival desde su nacimiento, ha informado la organización en nota de prensa.

El festival nace con la vocación de llevar a los visitantes hasta el corazón del municipio, recorriendo un casco histórico que durante años ha permanecido alejado de los principales itinerarios turísticos.

Sus calles empedradas, sus estrechos callejones y sus rincones con encanto conservan la huella de su pasado como torre de vigilancia en época andalusí, convirtiendo al pueblo en el escenario perfecto para esta propuesta cultural.

Cada exposición, instalación o intervención artística está pensada para que el visitante pasee sin prisas, se pierda entre sus calles y descubra este barrio histórico peatonal, la esencia de un pueblo tranquilo que invita a detenerse y disfrutar de su patrimonio.

Este año el festival alcanza un nuevo récord de participación, con alrededor de 50 artistas y un mercado de artesanía que también registra la mayor presencia de expositores desde que comenzó la iniciativa. Pintura, fotografía, cerámica, collage, ilustración, artesanía, moda y otras disciplinas convivirán en un recorrido artístico que invita a descubrir cada rincón del municipio.

A ello se suman las intervenciones espontáneas de los propios vecinos y vecinas, que decoran las fachadas de sus casas y sacan a la calle fotografías antiguas, objetos tradicionales y recuerdos familiares, convirtiéndose también en protagonistas de este gran museo al aire libre.

NOVEDADES

Por primera vez, el festival amplía su programación y comenzará el viernes, permitiendo que vecinos y visitantes disfruten durante más tiempo de las exposiciones y actividades.

Esa primera jornada estará dedicada especialmente a la inauguración de pequeñas muestras de artistas fereños instaladas en portales e interiores de viviendas, que permanecerán abiertas durante todo el festival.

Una de las principales novedades será la celebración de la 'Mesa Camilla: Movimiento LGTBIQA+ en los pueblos', bajo el título 'Del sexilio a la verbena: vivir (y quererse) en la España rural'.

Se trata de un espacio de conversación que abordará la realidad del colectivo LGTBIQA+ en el medio rural, reflexionando sobre el fenómeno del sexilio, la marcha de muchas personas de sus pueblos para poder vivir libremente su identidad.

La mesa contará con la participación de Lidia García, doctora en Historia del Arte, divulgadora, creadora del pódcast ¡Ay, Campaneras!, colaboradora de Cine de Barrio (TVE) y autora de los libros ¡Ay, campaneras!, Canciones para seguir adelante y Tarantela sevillana.

Otra de las novedades será la incorporación de la moda como disciplina artística, con la presentación de una colección elaborada en esparto por un artista fereño, poniendo en valor uno de los materiales más tradicionales de nuestra tierra a través de una mirada contemporánea.

El festival también recuperará la memoria de la antigua aldea de Alcantarilla de Jover, mediante una exposición de documentos, fotografías y materiales históricos recopilados durante años por Paco Fernández Tenedor, que permitirán al visitante descubrir una parte poco conocida de la historia de Férez y su entorno.

HOMENAJE AL GANCHILLO

La temática elegida para esta quinta edición gira en torno al ganchillo, un homenaje a las generaciones de mujeres que llenaron los hogares de auténticas obras de arte hechas a mano.

Como es tradición en 'Al Fresco', la imagen del festival vuelve a estar protagonizada por vecinos del municipio. Este año son Matilde, Máxima y Trini, tres fereñas apasionadas por el ganchillo, a quienes el festival rinde homenaje reivindicando el enorme valor sentimental, artístico y patrimonial de unas piezas que han acompañado durante décadas la vida de nuestros hogares y que hoy forman parte de la memoria colectiva de nuestros pueblos.