La Feria de Albacete se deja este año 300.000 visitantes por el mal tiempo y registra 2,5 millones

Publicado 18/09/2019 14:06:24 CET

El alcalde habla de mejorar la cabalgata de apertura y anuncia que "en noviembre" habrá una "gran reunión" con peñas y asociaciones

ALBACETE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Albacete ha recibido 2,5 millones de visitantes, " 300.000 personas menos que el año pasado", pero, teniendo en cuenta la meteorología, ha sido "un éxito", ha destacado el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, que también ha reseñado que el porcentaje de atenciones por intoxicaciones etílicas y drogas en el Punto de Urgencia Sanitarias de la Feria "ha bajado en casi cuatro puntos" respecto al año pasado.

En la rueda de prensa de balance de la Feria, Casañ ha subrayado que es uno de los datos de los que están "especialmente satisfechos", y se ha debido a que ha sido "la Feria sin el macrobotellón en la Plaza de Toros". De las 687 atenciones en este punto durante la Feria, "58 han sido por intoxicaciones etílicas o drogas", lo que supone un 8,4% del total, "frente al 12% de 2018, cuando se atendieron unas 90 personas" por este motivo.

También ha subrayado que, en 2018, el 50% de atendidos por intoxicaciones etílicas, 40, fueron menores de edad. Este año, "han sido sólo siete casos, es 12% del total". Son datos que "invitan a seguir avanzando y lanzar el mensaje de que la Feria no tiene que ser sinónimo de alcohol, sobre todo en menores".

PLAN DE EMERGENCIAS

El alcalde ha recordado también que el Plan de Emergencias estuvo activado tres días, "con rachas de viento de hasta 40 nudos que se registraron el jueves 12" y que obligaron a tener cerrados los parques, lugares donde estaba prevista buena parte de la programación. Un mal tiempo que obligó también a suspender el concierto de Sweet California, ya que el escenario estaba descubierto.

Ha sido una Feria "tranquila y segura" y los ciudadanos "así lo han percibido", ha defendido Casañ, que ha destacado el trabajo de los servicios y cuerpos de seguridad y de emergencias. Por parte de la Policía Local, ha concretado, se han registrado atenciones 138 y se han interpuesto "1.708 denuncias, gran parte por vehículos que obstaculizaban vías de emergencia y seguridad".

El alcalde, que ha mencionado como "principales incidentes", la agresión de un vendedor ambulante a cuatro policías locales y una pelea multitudinaria "con algún menor implicado", ha informado de que la labor policial logró la detención de "una pareja que sustraía móviles" y han realizado un "esfuerzo en atajar la venta ambulante no permitida, con 65 actas levantadas, y buena parte con productos falsificados".

La prohibición del botellón, y que no se haya aplicado la excepción a la Ordenanza, ha llevado a que "los conatos de botellón no hayan prosperado". Se han puesto 72 actas por botellón, frente a las 15 de 2018. "Son muchas más -ha admitido el alcalde-, pero es que este año no estaba autorizado".

Esta decisión municipal se ha "agradecido" también por "el descanso de los vecinos" y se ha notado, ha dado a conocer el primer edil, en que ha bajado el número de denuncias por miccionar en la vía pública, 62 casos, frente a 100 de 2018.

Para Vicente Casañ, "ha sido una Feria limpia", algo que ha agradecido a los 117 trabajadores, 127 en fines de semana. Durante todos estos días, en toda la ciudad se han recogido casi 2,3 millones de residuos, de los que 291.000 kilos han sido en la Feria, casi un 27% menos que en 2018.

El descenso en la cantidad de residuos recogidos lo ha atribuido el alcalde a "tres razones", un leve descenso de visitantes, que no ha habido macrobotellón y que ha aumentado la recogida selectiva. "Vamos hacia una Feria más verde y menos contaminante".

Los hosteleros del Recinto Ferial y alrededores han contribuido a este objetivo y se ha avanzado en la labor de separar los desechos, lo que ha dado como resultado la recogida de 67.380 kilos de vidrio y 29.380 kilos de envases.

PARTICIPACIÓN ALTA

En movilidad urbana, las cuatro líneas especiales de transporte de Feria han sido usadas por 78.867 usuarios, "son 2.500 menos que en 2018, pero es una cifra insignificante para el cómputo total" y en la que ha influido, ha vuelto a señalar, el mal tiempo de varios días.

Si bien no ha hecho una estimación de impacto económico, sí ha recordado que, según la Asociación de Hostelería, la Feria de Albacete "genera 5.000 empleos", unido, ha mencionado, "a carreras de taxis, y a hoteles y restaurantes llenos".

El alcalde también se ha referido a los actos más participativos. Así, ha concretado que 439.000 personas acudieron a los del ámbito cultural, que "unas 120.000 personas" disfrutaron de la cabalgata de apertura, que contó con 12.500 participantes, y otros 25.000 lo hicieron en la Batalla de Flores, además de los 15.000 participantes en la Ofrenda de Flores, pese a la "desapacible" mañana que hizo. El espectáculo piromusical de fin de Feria fue visto por 6.000 personas y "entre todos los actos musicales, hubo más de 45.000 personas".

Los actos infantiles, ha señalado, han sido "los que más se han visto afectados por el mal tiempo". El Festival de Títeres sólo se ha celebrado tres días, al ser en el Parque, pero "se priorizó la seguridad".

Vicente Casañ ha subrayado la iniciativa de silenciar las atracciones de Feria durante unas horas uno de los días, como gesto de "inclusión" para niños con trastornos como el del espectro autista, para que también pudieran disfrutar, y ha aplaudido a los feriantes su colaboración. "Un pequeño paso en el que estamos dispuestos a avanzar", ha dicho.

El alcalde también se ha referido a la Feria Taurina que, pese a la suspensión de una corrida, contó con más de 70.000 espectadores y, si se suman las vaquillas, pese a dos mañanas suspendidas, han sido 116.000 personas las que han pasado por la Plaza de Toros. "No es una mala Feria, pero sí es cierto que no ha sido redonda", ha valorado respecto al resultado de la Feria Taurina, y ha insistido en que "no depende del Ayuntamiento".

QUEJAS

En cuanto a Consumo, el alcalde ha dado a conocer que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), "no ha recibido ninguna denuncia por el derecho de admisión" en las carpas y "sólo cuatro quejas por los precios".

Ha explicado que en agosto el Consistorio se tuvo conocimiento de la venta de pulseras de bonos y pulseras para zona Vip en algunas de las carpas y se les envió una carta para recordar que no está permitido, "la Feria es una Feria abierta", ha manifestado Casañ, que ha defendido que las "redes sociales" no son el cauce para atajar las molestias de los ciudadanos, insistiendo en que no ha habido quejas ni denuncias en la OMIC por esa causa.

Sí las ha habido por la suspensión del concierto de Fangoria y las Nancys Rubias, sobre el que se han recibido 284 quejas" y el alcalde ha informado que "hay que determinar" cómo se actúa e "intentar una mediación", teniendo en cuenta lo que recoge la Ley de Espectáculos.

Ha sido una Feria "muy buena" pero, ha admitido Vicente Casañ, que hay "cosas que mejorar". Entre ellas, la cabalgata de apertura, para lo que ha anunciado que "en noviembre" habrá una "gran reunión" con peñas y asociaciones para definir "a dónde se quiere ir", con la opinión de los técnicos. Junto a ello, "el compromiso también es hacer más accesible el programa para el próximo año".

Preguntado por la consulta popular que se va a hacer sobre un posible cambio de fechas de la Feria, para que siempre contemple dos fines de semana, el alcalde ha señalado que se ha de determinar "cuál es la mejor fórmula de consulta", en colaboración con el resto de grupos municipales.

"Lo que está claro es que hay que poner el cascabel al gato y, con valentía, atajar esta eterna cuestión", ha defendido. También ha insistido en que la consulta "no la propone ahora el alcalde", sino que se determinó por el anterior equipo de gobierno, que "no tuvo el coraje" de ponerla en marcha.