La Feria de Artesanía de Cuenca amplía expositores y presupuesto en su edición número 39, que arranca el 27 de agosto

La diputada de Ferias, Mayte Megía, ha presentado la programación del evento. - EUROPA PRESS

CUENCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial La Hípica acogerá del 27 al 30 de agosto, en el marco de las fiestas de San Julián de la capital conquense, la edición número 39 de la Feria de Artesanía de Cuenca, impulsada por la Diputación Provincial.

La diputada de Ferias, Mayte Megía, ha presentado la programación de un evento que contará con 84 expositores, dieciséis más que en la anterior edición, por lo que ante la alta demanda se ha abierto espacio para expositores en el pabellón 3 del recinto, que habitualmente se reserva para actividades.

Cerámica, alfarería, papel, textil, bisutería, calzado, metal, marroquinería, cuero, perfumería, cosmética y cuchillería son algunos de los sectores representados.

Casi un tercio de los artesanos son castellanomanchegos y en torno al 12% de la provincia de Cuenca. Megía ha revelado que la feria también aumenta de presupuesto, de 55.000 a 67.000 euros, "porque todo lo que invertimos aquí se transforma en industria y turismo". El año pasado acudieron unos 20.000 visitantes a la feria, que tuvo un volumen de negocio de 110.000 euros.

Entre las novedades, la diputada ha destacado que esta edición contará por primera vez con un estand propio de la Diputación, en el que habrá una pantalla gigante para mostrar el patrimonio y la artesanía de la provincia.

También habrá por primera vez música en directo, con la actuación del grupo Ajito Arriero, en una programación en la que el jueves habrá un taller de confección de cariocas y de demostración de barro a cargo de Tomás Bux.

El viernes se celebrarán un taller de brazaletes y una demostración de forja tradicional, además del citado concierto. El sábado habrá globoflexia, showcooking, un taller de monederos de cuero, una demostración alfarera de la moteña Claudia Moreno y el acto de entrega de los premios Obra Artesana.

Finalmente, el domingo está previsto que haya showkcooking, títeres y un taller de jabón artesanal.

La entrada y la participación en las actividades son gratis, aunque hay que inscribirse en el mostrador de la feria, que abrirá sus puertas el 27 de agosto de 12 a 14 horas y de 17.30 a 22.00 horas y los días 28 al 30 de agosto de 10.30 a 14 y de 17.30 h a 22.00 horas.

Por otro lado, atendiendo a la demanda de los participantes, se ha decidido aumentar la dotación de los premios del concurso Obra Artesana y se modifica el sistema de votación, que ahora será un 60% de los propios expositores y el 40% del jurado experto.

Como es habitual, la obra ganadora se la quedará la Diputación, mientras que las que queden en segundo y tercer puesto serán sorteadas entre los visitantes.