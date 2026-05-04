La Feria del Libro 'Cuenca Lee 2026' echa el cierre con el 85,7% de los libreros "muy satisfechos", según Diputación

La Vicepresidenta Segunda, María Ángeles Martínez, En La Feria Del Libro. - DIPUTACIÓN

CUENCA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro Cuenca Lee 2026 ha echado el cierre con un alto grado de satisfacción, ya que el 85,7 por ciento de los libreros que han contestado la encuesta se muestran satisfechos o muy satisfechos.

Este evento ha contado con la participación de un centenar de escritores y escritoras con un amplio abanico de perfiles, desde primeras figuras como Javier Sierra, Espido Freire o María Dueñas; hasta numerosos autores locales y eventos nuevos como el Sábado Negro dedicado a la novela negra.

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Cuenca y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca, María Ángeles Martínez, ha hecho un balance "muy positivo" de esta feria y, aunque todavía se están recabando datos de asistencia y facturación, la sensación por parte de los libreros no puede ser más positiva, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

La responsable provincial ha señalado que "una vez más se demuestra que cuando las instituciones trabajamos de la mano del sector de los libreros conseguimos resultados increíbles".

En este punto, considera fundamental la fecha elegida en pleno puente de mayo donde la ciudad atrae a muchísimos visitantes de otros puntos de España, también ha querido poner en valor que la Feria es un evento cultural amplísimo con talleres infantiles para los más pequeños y con actuaciones musicales para los mayores. En definitiva, Cuenca ha vuelto a demostrar que es una ciudad "viva y que respira cultura por los cuatro costados".

La presidenta de la Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de Cuenca, Araceli Cuerda, ha coincidido también con el balance positivo y ha afirmado que ha sido un éxito tanto en asistencia de público como en ventas, destacando las largas colas que se han formado en la feria siendo el viernes el día que más gente ha estado en la Plaza de España.

La representante del sector ha afirmado que "casi se está quedando pequeño el espacio" y que la buena comunicación tanto con la Diputación como con el Ayuntamiento ha permitido planificar a los autores que han venido y considera que han "acertado con los escritores que han venido este año".