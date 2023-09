Las Ferias de Guadalajara contarán con 3 puntos fijos contra las agresiones sexuales y 4 móviles en los conciertos

GUADALAJARA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Ferias y Fiestas de Guadalajara contarán con tres puntos fijos de seguridad y otros tres puntos seguros contra las agresiones sexuales próximos a los primeros y también fijos, que estarán durante todos los días de ferias, y a los que se unirán otros puntos móviles en cuatro de los grandes conciertos festivos, pudiéndose acceder a su ubicación, por vez primera, a través de un código de acceso o dirección QR que figura en el programa festivo de mano y en el de la web y que te redirige a ellos.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha comparecido este lunes en rueda de prensa junto al concejal de Seguridad, Chema Antón; el nuevo intendente de la Policía Local de la capital, Víctor Castellano y el oficial jefe de los Bomberos, Ignacio Jiménez, una comparecencia en la que ha insistido en la prioridad de este equipo de Gobierno para que las Ferias y Fiestas de Guadalajara sean "100% diversión y 0% agresiones".

Una rueda de prensa con la que Guarinos ha querido también poner fin a la polémica "interesada por parte de algunas personas y formaciones políticas" hablando de que su gobierno quiere suprimir los puntos violeta durante estas fiestas, y para ello ha mostrado en imágenes dónde van a estar tanto los puntos de seguridad genéricos como los específicos que se van a instalar contra las agresiones sexuales --a los que no denominan puntos violeta--. Unos y otros estarán próximos, concretamente en la Fuente de la Niña, San Roque y la Concordia.

"Es la primera vez que este código QR se utiliza para esto y está en la página 6 del programa de Ferias y Fiestas", ha incidido la alcaldesa, tras aclarar que solo con pinchar ahí te redirige a un mapa en el que están colocados tanto los puntos genéricos, donde estará Policía Local y Protección Civil, y los puntos específicos para prevenir las agresiones sexuales, espacios que, tal y como ha detallado, se prestará atención "privada y especializada" tanto a cualquier mujer que haya podido ser víctima de una agresión como a cualquier otras que haya sido testigo de alguna.

Unos espacios donde también se van a promover campañas de sensibilización y atención, que estarán atendidos por personal especializado, y donde, además, se va a garantizar la privacidad de las mujeres o de cualquier persona que conozca un posible caso de agresión sexual y violencia de género, ha remarcado la alcaldesa.

En cuanto a los espacios móviles contra las agresiones sexuales, estos están previstos para los días de concierto; concretamente para día 8, durante la actuación de la orquesta Panorama; el día 11, con la posibilidad de que también se ubique uno en la Plaza del Ayuntamiento con motivo del Chupinazo; y en los conciertos de los días 13 y 16 de septiembre, donde se contará con la colaboración de Cruz Roja. Además, se repartirán 6000 vasos entre las peñas con código también QR.

"Se ha incrementado la atención que se va a prestar en estos puntos a cualquier persona que lo necesite". "Se pasa de 16 a 22 puntos o jornadas de atención, superándose en un 35% con respecto a años anteriores", ha apostillado la regidora.

FIN A UNA POLÉMICA "INTERESADA"

La alcaldesa quiere que se ponga fin a una polémica "interesa" por parte de algunas personas que a su juicio "absolutamente irresponsable", y que "no conduce a nada". "No se puede generar alarma de forma innecesaria porque no hay ningún motivo para ello", ha incidido tras insistir en que cualquiera que necesite información podrá acudir de una forma "sencilla" a estos puntos.

También ha pedido que "no se frivolice" con un tema tan importante como es la violencia de género y las agresiones sexuales, que no se utilice a las mujeres y que se cese en el intento que hay de generar una polémica y alarma sobre la seguridad e inseguridad de las Ferias y Fiestas "que no se corresponde con la realidad".

También ha reclamado que "no se eche por tierra" el trabajo de la Policía, Bomberos y demás empleados públicos que están trabajando en estas ferias, que "no se intente engañar a la gente y que no se falte a la verdad" porque se ha trabajado "duro" para que todo esté preparado y tratar de evitar cualquier agresión.

Una comparecencia en la que el concejal de Seguridad, Chema Antón, se ha referido a los puntos móviles frente a las agresiones señalando que estos estarán ubicados en los propios espacios donde se celebran los conciertos, donde habrá personal profesional para atender a las víctimas y señalando posteriormente la posibilidad de que Cruz Roja se acerque también con un punto móvil a donde se realiza el Chupinazo.

Al igual, el concejal ha avanzado el incremento en estas ferias de unidades externas de la Policía Nacional, calculando que se movilizarán entre 300 y 400 personas para garantizar la seguridad y para que todo "salga bien", ha apuntado.

Por su parte, el nuevo intendente de la Policía Local, Víctor Castellano, ha explicado en su intervención el dispositivo establecido durante los festejos, un dispositivo que se dividirá en cuatro zonas diferenciadas y donde se procederá también se procederá al corte de algunas calles en casos de gran afluencia de gente y en la zona de los encierros.

Y al estar en nivel antiterrorista cuatro, en algunos puntos habrá elementos fijos de protección.

Por lo que respecta al dispositivo de bomberos, contará con más de 80 efectivos, con retenes permanentes y retenes móviles que se trasladarán a distintos puntos en función de los actos.