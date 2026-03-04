Fernández (Cecam) ante amenazas de Trump: "Que te señalen con el dedo, cuanto menos es muy preocupante"

Archivo - El presidnete de Cecam, Ángel Nicolás, a la derecha - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Mario Fernández, ha expresado este miércoles su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos rompa relaciones comerciales con España. "Que (Estados Unidos) te señale con el dedo diciéndote que va a cortar cualquier tipo de relación comercial, cuanto menos es muy preocupante", ha señalado.

Así ha reaccionado en declaraciones a Europa Press el portavoz de Cecam después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara el martes con romper relaciones comerciales con el país por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

El secretario general de Cecam ha advertido del "impacto negativo" que puede tener una decisión así para el comercio exterior y las relaciones bilaterales entre ambos países, al tiempo que ha puesto sobre la mesa las consecuencias que puede tener también para entidades financieras, empresas de telecomunicación o energéticas.

Con lo cual, ha apuntado, "ese anuncio, más allá de cómo sería la forma de llevarse a cabo y poner los pies en la tierra, desde luego no es positivo".

Fernández también ha valorado la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que el Ejecutivo "está estudiando escenarios y posibles medidas" para ayudar, si fuera necesario, a hogares, trabajadores, empresas y autónomos a "mitigar" el impacto económico sobre ellos del conflicto en Oriente Próximo.

"SON AMORES Y NO BUENAS INTENCIONES"

"Hay un refrán que dice que obras son amores y no buenas intenciones", ha respondido el secretario general de Cecam a las declaraciones de Sánchez. Asimismo, Fernández ha dicho que "está muy bien" que el presidente del Gobierno tenga todas esas ayudas "en la cabeza", pero "lo que queremos es que lo tenga en el BOE". "Que realmente establezca ayudas para autónomos, para pymes, para micropymes, para las empresas y por supuesto para los ciudadanos".

De este modo, ha comentado que ahora, a corto plazo, la principal repercusión que puede tener el conflicto que se está produciendo es el precio de los carburantes y el precio también de la electricidad.

"Tenemos que ver si esto a medio plazo y a largo plazo se mantiene", algo que irá en función de lo que dure el conflicto bélico y del aseguramiento, por ejemplo, del estrecho del estrecho de Ormuz, que es "fundamental" para el mercado internacional.

Pero si a medio plazo sigue estando el conflicto, "estos precios de la energía se van a ver trasladados a los precios de cualquier proceso productivo" y, por consiguiente, a un incremento del IPC.

Dicho esto, ha recordado que la última vez que se incrementó el IPC --en el 2021-2022-- "no se estableció prácticamente ninguna ayuda y lo que hizo fue una sobre recaudación del Estado porque no deflactó los niveles de renta", algo "con lo que puede ayudar a la ciudadanía". "Lo tenía en su mano y no lo hizo", ha criticado a Pedro Sánchez.

Sobre la concatenación de crisis y cómo está afectando a las empresas castellanomanchegas, el secretario general de Cecam ha apuntado que "los empresarios no pueden estar cansados" ya que "tienen que seguir adelante".

Ha aprovechado para poner de manifiesto que los empresarios perciben que "son el enemigo", culpando de ello a "todos los mensajes que se están dando desde el Gobierno nacional". "Cada vez cuesta más levantar el cierre", ha advertido Fernández, quien ha apuntado que "estamos viendo cómo el salario mínimo interprofesional crece, el diálogo social no existe y los costes laborales vuelven a subir".

También ha lamentado que la productividad baja y, aunque "no quieren verlo", el absentismo laboral "está desbocado". "Aquí nadie parece que quiere ponerle coto, ni siquiera quiere saber cuáles son las causas".

"Las empresas lo que están viendo es a un Gobierno Nacional que lo único que hace es atacar, atacar y atacar a las empresas, con una ministra de Trabajo al frente", ha zanjado.