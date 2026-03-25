Fernández Sanz espera que las negociaciones para la carrera profesional que comienzan este jueves "vayan bien"

Archivo - El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha manifestado que espera que las negociaciones de la carrera profesional sanitaria, que se inician este jueves con los sindicatos, "vayan bien".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, se ha mostrado convencido también de que se llegará a un acuerdo con los representantes sindicales "a partir de la mesa de este jueves".

De este modo, ha indicado que lo que el Gobierno regional pretende es reconocer la carrera profesional por ley, mediante un nuevo modelo, y hacerlo "lo más pronto posible".