El Festival de Cine Emergente desvela sus 24 obras finalistas que se proyectarán en Ciudad Real del 27 al 29 de octubre

Cartel del Festival de Cine Español Emergente. - FECICAM

CIUDAD REAL 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Español Emergente (Fecicam), ha dado a conocer este domingo las 24 obras finalistas que serán proyectadas en su XVII edición del 27 al 29 de octubre en los Cines Las Vías de Ciudad Real.

La proclamación, conducida por los intérpretes Beatriz Naranjo y Juan Ayllón, ha desvelado una selección que reúne largometrajes, series y cortometrajes de ficción, documental y animación, distribuidos en siete secciones: Oficial, Series, Nacional, Internacional, Ficción Castilla- La Mancha, Documental Castilla-La Mancha y Fecicam Off.

Las obras abarcan propuestas de diferentes géneros, formatos y procedencias, con trabajos de cineastas nacionales e internacionales y obras vinculadas al audiovisual de Castilla-La Mancha, según han trasladado los organizadores del festival por nota de prensa.

Los títulos competirán por los premios de esta edición, que reconocen distintas categorías y formas de creación cinematográfica.

La competición de largometrajes reúne la comedia 'El Carné', de Xabi Vitoria, y los documentales 'Aunque seamos islas', de Cristina Rodríguez Paz, y '11 Bajo Tierra', de Chico Pereira.

La selección incluye las series de ficción 'E logo Quen Foi', de Teresa Barberena, y 'Venus en juego', de Paula Moneta.

Cuatro cortometrajes de ficción competirán en esta sección: 'Cremada', de Arianna Giménez Beltrán; 'Cucarachas', de Alma Prieto; 'Saurí', de Josep Solé i Blasi; y 'Seen with the Heart', de Berta Canivell.

La selección internacional cuenta con 'A Sparrow's Song', cortometraje de animación procedente de Alemania y dirigido por Tobias Eckerlin, y 'Ya Hanouni', obra de ficción francesa dirigida por Lyna Tadount y Sofian Chouaib.

El cine regional de ficción estará representado por las obras 'Mater Mea', de Inés Rivera Bolonio; 'Por dentro', de Mario Hernández y Álvaro G.

Company; 'KillJOTE', de Ángel Villahermosa; 'Sugar', de Carlos Gómez Trigo y Pablo Arreba; y 'Dronisio.

Memorias de un juguete roto', de Javier Perea.

Tres documentales completan la selección regional: 'Desafío Glioblastoma', de Sara Durán Santiago; 'Lisardo: Buscando la luz', de Javier Perea; y 'Teatro de la Sensación: Reliquia manchega del teatro independiente', de Luna Monedero.

Finalmente, la sección Fecicam Off reúne cinco propuestas vinculadas a procesos de formación y aprendizaje audiovisual, con obras de estudiantes, escuelas, talleres y nuevos creadores: 'A la Vejez, Viruelas', de Pol Aguilera; 'Cinco Lobitos', de Gonzalo Gómez Ullate; 'Feroz', de Toñi Redondo; y las cintas de animación 'Harvey & Maude', de Álex Mineralex, y 'Balada de Peces y Pájaros', de Anny Uribe y Juan José Arévalo.

PREMIOS Y PARTICIPACIÓN

El palmarés de este año entregará un total de 12 premios. El jurado del festival será el encargado de elegir 11 de los galardones: en la Sección Oficial decidirá la Mejor Película, Interpretación y Montaje; mientras que en las categorías territoriales premiará las mejores obras de Castilla-La Mancha (en Ficción y Documental), Nacional e Internacional.

Asimismo, otorgará el premio a la Mejor Serie o Piloto, Mejor Director PNR, Mejor Obra Emergente, y reconocerá la Mejor Obra Fecicam Off, la sección dedicada a estudiantes, escuelas y talleres audiovisuales.

El último reconocimiento lo decidirán los propios espectadores, quienes otorgarán el Premio del Público.