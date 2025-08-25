El Festival Gigante de Guadalajara contará con servicio de autobús gratuito e ininterrumpido los tres días que dure

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, y el director del Festival Gigante, Alfonso López, acompañados de la mascota Ziggy. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara volverá a llenarse de música del 28 al 30 de agosto con la llegada de una nueva edición del Festival Gigante, evento musical de reconocimiento nacional cuya cartelera ya es conocida. A la novedad de la nueva ubicación de esta edición en el Paseo del Ocio, se sumará la disposición de un servicio gratuito de autobús urbano que conectará los puntos clave de la ciudad con este recinto festivo mientras haya conciertos.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, y el director del Festival Gigante, Alfonso López, acompañados de la mascota Ziggy, han presentado algunas novedades más de la octava edición de un festival que se recuperó en el 2023 para la ciudad y que este año abandona el estadio de la Fuente de la Niña por otras instalaciones con nuevas infraestructuras consideradas más idóneas para el evento.

En cuanto a la línea adicional de transporte urbano que se pondrá en marcha durante estos tres días, va a conectar Santo Domingo, Fuente de la Niña y Paseo del Ocio, concretamente hasta la Glorieta de los Aparejadores, de forma ininterrumpida desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la madrugada.

Un servicio que pretende también ser una apuesta por el transporte público y la sostenibilidad y cuya frecuencia será cada 40 minutos.

Al margen, para aparcar, los asistentes podrán utilizar estos días las instalaciones del aparcamiento subterráneo del centro comercial al igual que el parking exterior.

Así, durante tres días pasarán por Guadalajara grandes artistas de la talla de grupos como Crystal Fighters, Carolina Durante o La Love You, y en sustitución de Mando Diao, que no pueden venir por "causas graves" según el director del evento, se incorpora al cartel Alcalá Norte, que ha sido la banda revelación de este año.

Un cartel bastante ecléctico en el que entran prácticamente todos los estilos musicales. Así, hasta 50 pistas de emergentes y consolidados que van a conseguir que todos los amantes de la música puedan disfrutar durante tres días de grandes conciertos.

Un evento musical que tal y como ha recordado López, mantendrá los dos escenarios gigantes, el tercer escenario para bandas emergentes y un cuarto escenario en la Plaza Mayor, y nuevamente, dentro del nuevo recinto se mantiene una zona infantil para que las familias vayan con sus niños y también un espacio para la gastronomía, una bolera y un estudio de grabación.

Tras dar las gracias al Ayuntamiento por estudiar y aceptar su propuesta del cambio de recinto a raíz de la DANA del pasado año y cómo afectó esta al propio festival --celebrado entonces en la Fuente de la Niña-- López se ha mostrado encantado con el nuevo recinto por lo que supone de amplitud, salidas de emergencia y posibilidades de evacuación, siendo mucho más cómodo para todos los asistentes.

"Creo que va a ser una de las mejores ediciones de este festival hasta el momento", ha subrayado, resaltando nuevamente el cartel de este año.

ENTRE 20.000 Y 22.000 ASISTENTES

En cuanto a la venta de entradas hasta el momento, según el director del festival va "muy bien" y cree que el nivel de asistencia estará, nuevamente, entre las 20.000 y las 22.000 personas entre los tres días.

Por su parte, el concejal de Festejos ha destacado también la importancia de este evento como motor económico para la ciudad, generando un retorno significativo y una alta ocupación hotelera.

Al igual, se ha referido a la mayor amplitud y seguridad que va a ofrecer la nueva ubicación para los asistentes.

Un evento que, además de la música, promueve la convivencia y comunidad, incluyendo actividades en el centro histórico, una zona de camping en el aparcamiento de la Fuente de la Niña, y el mencionado servicio gratuito de autobús urbano, demostrando el compromiso con el transporte público y la sostenibilidad, añadía el concejal, para quien con el mismo también se crea comunidad en la ciudad.

La aportación económica del Consistorio a través de un contrato de patrocinio es de 270.000 para esta edición, lo que para López Pomeda supone una inversión con un importante retorno económico para la ciudad que el pasado año llegó a los dos millones de euros, alcanzando la ocupación hotelera casi el 95%.

Desde el Ayuntamiento se ha lanzado un llamamiento a la población que desee participar en este festival a hacerlo, asegurando que la ciudad estará a la altura, una vez más, para ofrecer lo mejor de Guadalajara.

Por último, a preguntas de los medios sobre las posibles molestias a los vecinos, el concejal López Pomeda ha señalado que han trabajado para que estas sean mínimas y que para ello se han colocado los escenarios en una zona donde no hay uso residencial. Esperan que al estar la A-2 como barrera no haya problemas significativos.