El festival 'El Humor todo Lo-cura' recorrerá con un cartel de "lujo" Albacete para concienciar sobre salud mental

ALBACETE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha presentado este lunes en su sede el festival de comedia 'El Humor todo Lo-cura', suscrito al convenio entre la institución provincial y la Asociación Enamorados de las Artes Escénicas, que visitará los meses de noviembre y diciembre los pueblos de Hellín, Villarrobledo, La Roda y Almansa en su segunda edición para recaudar fondos para asociaciones sociosanitarias.

El festival, con cabezas de cartel como Agustín Durán, Santi Rodríguez o Agustín Jiménez, viene a darle "un toque diferente" a la campaña de concienciación y normalización de las enfermedades mentales de la Diputación, tal y como ha explicado el vicepresidente provincial, Fran Valera, durante la presentación.

"Creo que hay que perder esa estigmatización que se tiene" respecto a la salud mental, ha concretado Valera, quien ha detallado que tras el éxito de la primera edición de esta iniciativa en Almansa del año pasado, han decidido extender el festival a un total de cuatro pueblos de Albacete "de la mano de asociaciones benéficas de salud mental y sociosanitarias para que sean ellas las que se beneficien de la taquilla", a la vez que se promociona a cómicos locales de la provincia.

El humorista y organizador del evento, Jesús Arenas, que también presentará las actuaciones, ha señalado la importancia "de llegar a los pueblos y construir un tejido que nos una a todos" a través de la comedia y la cultura.

Arenas ha concretado que los monólogos tratarán el tema de la salud mental y están dedicados a las asociaciones, profesionales y usuarios de las mismas.

El cómico ha destacado la importancia de "que la gente se ría con sus problemas y que nos demos cuenta de que a todos nos puede llegar el momento de tener una mala racha y necesitar ayudas de profesionales".

El año pasado, la gran asistencia llegó a llenar casi al completo el Teatro Regio de Almansa, en una experiencia que fue "muy especial" al tratarse de un público dedicado al que se le permitía "olvidarse de su situación por unas horas y disfrutar del humor".

El festival El Humor Todo Lo-Cura comenzará el jueves 13 de noviembre en el Teatro Victoria de Hellín, a las 20h, con los cómicos Marce González y Agustín Durán.

El jueves 27 de noviembre continuará en el Teatro Regio de Almansa a la misma hora, con Santi Rodríguez y Eva y Qué en el cartel. El 28 de noviembre se trasladará a la Casa de la Cultura de Villarrobledo, con las artistas Coria Castillo y Luis Larrodera, también a las 20.00 horas.

Por último, el jueves 18 de diciembre el festival cerrará su ruta en la Casa de la Cultura de La Roda, a la misma hora que las demás sesiones, con los humoristas Agustín Jiménez y Lore Navarro.