El Festival Innovart de Los Cerralbos celebra su décima edición el 29 y 30 de agosto

TOLEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Innovart 'Cultura de Pueblo' de la localidad toledana de Los Cerralbos suma una nueva edición los próximos días 29 y 30 de agosto.

El evento tomará el relevo de la Semana Cultural del municipio cerralbeño que tendrá lugar del 25 al 29 de agosto y a su vez dará el testigo a la XXV Milla Urbana que se correrá el 30 del mismo mes, según han informado los organizadores por nota de prensa.

Por primera vez la danza formará parte de la programación con varios espectáculos íntimos a cargo de los afamados bailarines y coreógrafos locales Fernando Jiménez 'El Zapata' y Carla Garrido 'La Zapata'.

En su afán de Innovart de acercar la cultura al entorno rural, 'Los Zapata' llevarán su arte a los hogares de aquellos vecinos de Los Cerralbos que por su edad y estado de salud deben permanecer en sus casas.

También habrá lugar para la presentación del proyecto decerralbos.es en el que el vecino Marín Vaquero López ha creado un árbol genealógico online de la población toledana.

En el apartado musical se realizará un sentido homenaje a José Ángel de la Casa, periodista cerralbeño fallecido el pasado mes de mayo.

Durante las sesiones de djs que tendrán lugar en las terrazas del Bar Tacoa y Casa Empleitas, en la Piscina Municipal y en la Plaza de la Constitución sonarán temas de su admirado Bruce Sprinsteen y se recordarán algunas de sus narraciones deportivas.

Además de los djs, CientoVeinte Band y The Cover band harán suyos en directo himnos del rock y del pop.

La vecina de Cebolla y fotógrafa Gema Carretero Arroyo expondrá distintas instantáneas de Los Cerralbos, tomadas para la ocasión, de rincones y paisajes del pueblo y sus alrededores.

El viernes se instalarán en el entorno de la iglesia y el sábado en la Piscina Municipal y en la Plaza de la Constitución.

Una de las señas de identidad de Innovart, la pintura de murales en las calles de la localidad, correrá a cargo de los artistas 'SR. Val' y 'Amxns & Suon'.

La muestra "Arte en las Manos", dedicada a las labores de ganchillo que se realizan en el municipio junto con un taller dedicado a este tipo de bordado, completa la sección dedicada a las disciplinas artísticas plásticas.

Los más pequeños podrán participar de los talleres 'Fabrica una lámpara', ajedrez, 'Construye un avión', 'Pinta tu Tote Bag' y disfrutar con la Fiesta Holi y un cañón de confeti, al finalizar la Milla Urbana.

Cierra la propuesta de la X Edición de Innovart su ya tradicional mercadillo.

Innovart está organizado por Burriagas Producciones, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Cerralbos, la Diputación de Toledo, patrocinado por Ticket and Roll y EuroCaja Rural, y con www.michambergodeentretiempo.com como medio oficial.