El Festival Internacional de Cine de Talavera-Premios Pavez llegará del 16 al 24 de octubre con 80 cortometrajes

Presentación de los Premios Pávez en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid. - JCCM

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Talavera de la Reina - Premios Pávez ha presentado en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, situada en la Gran Vía de Madrid, los 80 cortometrajes seleccionados para su decimotercera edición, que se celebrará del 16 al 24 de octubre en Talavera de la Reina.

Una selección que, en palabras de la organización del festival, ofrece un mosaico de la realidad social y de las distintas formas de contarla, con propuestas que exploran nuevos lenguajes y tendencias cinematográficas. Los Premios Pávez mantienen así su apuesta por reflejar la actualidad a través de la programación y acercar al público los asuntos que interesan y preocupan a los creadores, según ha informado la organización del Festival por nota de prensa.

Las obras podrán verse presencialmente durante los días del festival y gran parte de ellas estarán disponibles también online. Los Premios Pávez mantienen, además, su condición de festival calificador para los Premios Goya, reforzando su papel como plataforma para la promoción y el reconocimiento del cortometraje.

La programación reúne obras procedentes o coproducidas por más de una decena de países, incluye más de una veintena de óperas primas y da cabida a las distintas lenguas oficiales de España. Los títulos se distribuirán entre la Sección Oficial Nacional; la Sección Internacional de Cine Iberoamericano; AnimaDocu, con obras de animación y documentales; la sección Talavera en Corto y las secciones informativas Cine por la Igualdad y Cine LGTBIAQ+. La selección incluye también 19 cortometrajes locales.

La Sección Internacional de Cine Iberoamericano contará con trabajos procedentes de Perú, Brasil, Portugal, México, Cuba y Chile.

El acto ha contado con la presencia de Enrique Etayo, concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo Local de Cultura de Talavera de la Reina; Nuria Cogolludo, delegada provincial de la Consejería de Igualdad en Toledo, y Gelen Delgado, concejala de Turismo y Artesanía, quienes han expresado su compromiso con los Premios Pávez y su voluntad de seguir apoyando su continuidad en futuras ediciones. Tras la presentación se ha celebrado un encuentro con representantes de los equipos de los cortometrajes seleccionados.

UNA PROGRAMACIÓN CON ESTRENOS Y NOMBRES DESTACADOS

Entre los cortometrajes de la Sección Oficial Nacional, el público podrá ver en pantalla a intérpretes como Miguel Rellán, María Galiana, Diego Anido, Nathalie Poza, Ramón Barea, Rosario Pardo, Toni Acosta, Lucía Jiménez, Ángela Molina, Petra Martínez y Alberto Pla, entre otros. En el resto de las secciones aparecerán también rostros conocidos como los de Mónica Bardem, Irene Escolar o Marina Salas.

Detrás de la cámara regresan cineastas habituales de los Premios Pávez como Teresa Bellón y César F. Calvillo, Carmen Córdoba, David Fidalgo, Marine Auclair y Lucía G. Romero. La selección contará también con los nuevos trabajos como directoras de Raquel Guerrero, responsable de The Getaway, y Sara Sálamo, que firma Box 3.

Otro de los títulos destacados será Señuelo, dirigido por Martha G. Ayerbe y protagonizado por Ramón Barea y Xavi Sáez. Un cortometraje que cuenta con J. A. Bayona entre sus productores.

Los Premios Pávez acogerán además el estreno internacional de La luminosa, de Manuel Omonte, y el estreno nacional de Manu conduce de noche, ópera prima de Alba Menor protagonizada por Lucía Jiménez y Sofía Gómez. También serán estrenos en Castilla-La Mancha Box 3, de Sara Sálamo; La colisión, de Jairo González; y Dissecció d'una incoherència en crisi, de Nausica Serra.

A ellos se suma el estreno regional de Mal de madre, de Irene Baqué, un cortometraje rodado en Lagartera que lleva a la pantalla el Corpus Christi, la indumentaria lagarterana y los saberes transmitidos entre generaciones de mujeres.

La programación aborda también algunas de las principales preocupaciones del presente, como el problema de la vivienda y el impacto de los grandes inversores, la convivencia entre culturas en las segundas generaciones de familias migrantes, la masculinidad tóxica, el acoso sexual, la salud mental y la memoria. Otros trabajos miran hacia la despoblación del medio rural y sus consecuencias sobre oficios tradicionales esenciales para el cuidado del territorio, como la trashumancia.

Por su parte, la sección 'Cine por la Igualdad' pondrá este año el foco en las diferentes formas de dependencia que pueden desarrollarse dentro de las relaciones, con cortometrajes que invitan a reflexionar sobre aquellos vínculos que condicionan la autonomía y libertad de las mujeres.

Por su parte, 'Cine LGTBIQA+' reunirá historias cotidianas protagonizadas por personajes cuya orientación sexual o identidad de género no constituye el centro del conflicto, sino una parte más de su identidad. La sección apuesta así por representaciones más complejas, que amplían los referentes y contribuyen a una visibilización alejada de los estereotipos.

La XIII edición incorporará, por primera vez, una compensación económica por selección para las obras elegidas. Con esta medida, los Premios Pávez reconocen el valor del trabajo que existe detrás de cada cortometraje y avanzan hacia un modelo de exhibición más justo para sus equipos creativos, técnicos y artísticos.

El festival mantendrá también el ChiquiPávez, su actividad de alfabetización audiovisual dirigida al alumnado de Primaria y Secundaria de Talavera de la Reina y su comarca. Las sesiones acercarán a los centros educativos una selección de cortometrajes que promueven valores sociales y estimulan la mirada crítica a través de la gran pantalla. El plazo de inscripción para los centros educativos interesados ya está abierto.