Festival Internacional de Magia Toledo Ilusión da el salto al Palacio de Congresos y se descentraliza en su 20 edición

El mago Woody Aragón. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Magia Toledo Ilusión cambiará de ubicación al auditorio del Palacio de Congresos El Greco de Toledo coincidiendo con su 20 aniversario, en el que la magia se extenderá también, con diferentes actividades, a otros barrios de la capital regional.

Así lo han destacado este lunes el mago, director e impulsor de esta cita, Woody Aragón, y el concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, durante la presentación del Festival, que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre.

El edil de Festejos ha asegurado que la programación de esta edición es "muy buena" y ha invitado a todo el mundo a acudir a las distintas actividades que se repartirán por el Palacio de Congreso, el Teatro Rojas, la Sala Thalía y el Centro Cívico Padilla.

De forma previa, el día 26 se proyectará la película 'El Asombro' de Laura Guerricaechevarría, en el Teatro de Rojas. Ya dentro de la programación oficial el jueves 29 se abrirá con el seminario solo para magos en el Centro Cívico Padilla y el show de magia 'Resonancia', de magia de cerca, con Ignacio López, a las 20.30 horas en Toletvm.

El viernes continuarán las conferencias solo para magos en Padilla --a las 16.30 y las 18.15 horas-- y el espectáculo 'Todo va a ir bien' de Karim, en la Sala Thalía, a las 20.30.

El día 31 de octubre comenzará a las 11.00 horas con el concurso de Magia Joven Premio Ramón Riobóo, en Padilla, las conferencias solo para magos en ese mismo lugar a las 16.30 y las 18.15 horas, y la Gala Internacional de Magia, presentada por el propio Woody Aragón, y que incluirá los shows de Jandro, Magoo, Igor Trufinov, Ignacio López y Mag Marín.

El Festival acabará el domingo 1 con un Especial Halloween a las 12.00 y a las 17.00 horas, con el show de magia familiar con Cliff The Magician, en el Teatro Rojas y a las 19.00 horas, en la Sala Thalía con un Show Unipersonal Halloween de mentalismo con Luis Pardo.

Woody Aragón ha subrayado que el público de Toledo siempre ha respondido muy bien a este festival, que ha funcionado y ha sido un éxito, llegando a alcanzar en estos 20 años "un alto respeto".

El mago ha admitido que aunque los espectadores de las primeras ediciones no habían visto magia y "todo les parecía una novedad", siempre han reaccionado muy bien. Desde la cuarta o quinta edición el público se convirtió en "habitual" y desarrolló "paladar", de tal manera que ahora "disfruta mucho de la magia", ha valorado.

DEDICADA A JUAN TAMARIZ

De todas las actividades de un festival que está "muy descentralizado", ha destacado la Gala Internacional del sábado, donde se repasarán "todos los estilos de magia", desde las grandes ilusiones a la magia cómica y la cercana, con un número de cierre a cargo de Jandro "muy espectacular y muy novedoso", ha adelantado.

Los precios de las entradas para los distintos espectáculos van desde los 15 a los 21 euros --gracias a la colaboración de la Concejalía, ha reseñado-- y la preventa a través de la web del Festival --toledoilusion.com-- ha funcionado "muy bien", por lo que ha animado a todo el público en general a acudir a los distintos eventos.

Esta XX edición de Toledo Ilusión estará dedicada al fallecido Juan Tamariz, mago, maestro y amigo personal de Woody Aragón, quien ha recordado que su último show de magia fue precisamente en el Teatro de Rojas en el año 2022, tal y como recuerda el propio Tamariz en la biografía que escribió y que se publicará en los próximos años, ha avanzado.

Además, el Festival recibirá uno de los días la visita del mago escocés R. Paul Wilson, director también de la película titulada 'Juan Tamariz: Amor y magia', se hará un coloquio y se visualizarán imágenes personales, y en la Gala Internacional de Magia habrá una proyección especial en su memoria.