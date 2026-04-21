La Fiesta del Libro de Albacete contará con más de un centenar de actividades en su XVIII edición desde el 23 de abril

Presentación de la Fiesta del Libro de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Albacete se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Libro, enmarcada en la conmemoración del Día del Libro y que se desarrollará del 23 al 26 de abril en el entorno de la Plaza del Altozano, con más de un centenar de actividades.

La Diputación de Albacete ha acogido la presentación con el diputado de Cultura, Miguel Zamora como anfitrión de una rueda de prensa en la que también han participado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, Diego Pérez; el concejal de Educación en el Ayuntamiento, Pascual Molina; el presidente de la Asociación de Librerías de Albacete, José Herreros, y Lucía Mallol, responsable de Comunicación y Patrocinios de Globalcaja, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Durante su intervención, Miguel Zamora ha puesto en valor "la unidad de acción que hay detrás de esta celebración", remarcando que cumple su mayoría de edad reforzada tras el crecimiento que ha experimentado en las últimas ediciones y esperando superar el éxito de 2025, cuando más de 15.000 visitantes participaron en alguna de las 100 actividades que se plantearon.

Como en los últimos año, el espacio contará con casetas en las que estarán presentes instituciones, librerías y algunas entidades colaboradora, a las que todos los presentes han agradecido su implicación, felicitando también a la Comisión Técnica.

Además, la programación se extenderá más allá del Altozano, incluyendo actividades en bibliotecas hasta el 7 de mayo de la mano de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, la Biblioteca Pública del Estado en Albacete, la Red de Bibliotecas Municipales, la Red de Bibliotecas Escolares, la Biblioteca General de la UCLM en el Campus de Albacete o la Biblioteca 'Tomás Navarro Tomás' del Instituto de Estudios Albacetenses.

UNA FIESTA "TRANSVERSAL, PARTICIPATIVA Y ACCESIBLE"

"El objetivo principal de la Fiesta del Libro es acercar la lectura a la ciudadanía de una forma festiva, participativa y accesible. Queremos que el Día del Libro sea una celebración transversal, inmersiva y abierta a toda la ciudad y la provincia", ha señalado Zamora, quien también ha puesto en valor el papel protagonista de autores, librerías, bibliotecas y lectores.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno provincial con la promoción de la lectura a lo largo de todo el año y el apoyo a creadores y a las entidades relacionadas, en alusión a bibliotecas, librerías y clubes de lectura, con más de 300 a lo largo de la provincia, manifestando también que su implicación en el desarrollo de esta Fiesta del Libro es clave, con más de 14.000 destinados.

De hecho, el diputado ha enumerado algunas de las actividades programadas que llevan el sello del Servicio Provincial de Cultura en este evento, como es el caso del 5º Maratón de Narración Oral, en el marco del 2º Festival Internacional de Narración Oral de la Diputación.

Cuenta con seis sesiones que se desarrollarán en la Plaza del Altozano los días 24, 25 y 26 de abril en horario de mañana y de tarde, dirigidas tanto a público infantil como adulto con la participación de Charo Jaular, Boni Ofogo e Irene Reina.

Además, se consolida la participación de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, que amplía su programación en su segunda participación en esta Fiesta del Libro, con exposiciones, visitas guiadas, coloquios, presentaciones literarias y actividades formativas.

Zamora también ha puesto en valor otras propuestas innovadoras como la Gastro Experience de la mano de Edere Magazzine y Afaeps, encuentros de jóvenes poetas, actividades de divulgación histórica de la mano del Servicio Provincial de Archivo y actuaciones musicales, entre ellas la de la Banda de Música Municipal Nuestra Señora de Cubas de Jorquera.

En este sentido, ha asegurado que ésta es "una fiesta del libro absolutamente espectacular en lo educativo y cultural y también en participación", remarcando "que la animación a la lectura está en auge en la provincia y goza de una salud excelente, y cada año va más en todos los niveles y en todos los tramos de edad y colectivos. Y creo que es reconfortante saber que llevamos un buen camino hecho de colaboración, pero también para seguir trabajando y tener la ilusión de seguir programando animación a la lectura año tras año con actividades de calidad".

Además, el diputado de Cultura ha explicado que desde la Diputación se viene trabajando a lo largo de todo el año en esta dirección, con un plan que incluye actividades muy diversas como los 'Encuentros con', que suman más de 60 acciones en cada campaña, favoreciendo que vengan a la provincia prestigiosos autores, como recientemente David Uclés.

Al tiempo que impulsa encuentros de clubes de lectura e, incluso, una convocatoria de ayudas precisamente para dinamizarlos.

La Junta apuesta por la dinamización de la lectura como "herramienta de conocimiento" En esta línea, Diego Pérez, ha asegurado que la Fiesta del Libro es un evento muy consolidado y ha subrayado el papel de las administraciones para potenciar la afición lectora, reivindicando los libros "como herramienta de conocimiento y, sobre todo, de pensamiento crítico y de libertad".

También ha resaltado el papel de las bibliotecas en sus diferentes ámbitos, señalando el papel del Bibliobús, que llega a 22 localidades avanzando en igualdad de oportunidades en el acceso a los libros, y ha avanzado una de las novedades de esta cita: junto a la lectura del Manifiesto de C-LM, la incorporación de un manifiesto infantil.

Al tiempo que ha destacado que el cartel, obra de Laura Yubero, visibilice la tradición oral "tan importante en el ámbito de la lectura".

Pérez ha puesto en valor el Certamen de Libros Gigantes y Proyectos Lectores, que cumple su 24ª edición "como uno de los eventos más consolidados de esta fiesta", que ha calificado como "un proyecto cultural altamente arraigado en nuestra ciudad", acompañando sus palabras con cifras: 405 centros escolares han participado en las últimas ediciones, casi 19.000 escolares, 242 libros gigantes, 111 talleres y miles y miles de visitantes.

APUESTA INEQUÍVOCA DEL AYUNTAMIENTO POR EL FOMENTO DE LA LECTURA

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha puesto en valor la colaboración interinstitucional para que Albacete se consolide durante el mes de abril como la "capital de la lectura en Castilla-La Mancha" de la mano de una "programación cultural descentralizada" organizada con motivo del Fiesta del Libro 2026, y ha asegurado que "la Fiesta del Libro 2026 empieza en la infancia, se apoya en las bibliotecas y centros educativos, llega a barrios y pedanías, tiene en cuenta a la juventud e incorpora valores y mirada social", recordando que "una ciudad que lee es una ciudad más libre, más crítica, más formada y con más oportunidades".

En cuanto a las actividades programadas con el impulso del Ayuntamiento, que cuentan con un presupuesto cercano a los 10.000 euros, el concejal ha señalado que comenzaron con el III Salón del Libro Infantil y Juvenil, con la participación de más de 1.600 escolares y cerca de 800 títulos de literatura infantil y juvenil, así como con las exposiciones 'Libros conCIENCIA' y 'Visionarias', que seguirán abiertas al público durante el mes de mayo.

Continuando con 15 sesiones de cuentacuentos en bibliotecas de distintos barrios y pedanías, dentro de la actividad 'Cerca', adaptada e interpretada por Al Hilo Teatro.