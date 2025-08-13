La Fiesta del Vino de Tomelloso estrena ubicación y sorprenderá con una edición renovada - AYTO TOMELLOSO

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes 26 de agosto, de 21.00 a 00.00 horas, Tomelloso vivirá una nueva edición de su Fiesta del Vino, un evento imprescindible en la programación de la Feria y Fiestas de la ciudad y que este año cambiará su ubicación a la Plaza de Toros debido al gran interés y la elevada afluencia registrada en anteriores convocatorias.

La concejala de Turismo, Rocío Valentín, ha sido la encargada de presentar esta cita que, según ha explicado, es el resultado del trabajo, esfuerzo y dedicación de las bodegas y cooperativas locales, "a quienes siempre debemos gratitud y reconocimiento".

En esta XIII Fiesta del Vino participarán Bodegas Casaquemada, Viña Ruda, Bodegas y Viñedos Verum, Vinícola de Tomelloso y Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, que contará con un doble espacio para reforzar su presencia y compromiso. Además, la Denominación de Origen La Mancha ofrecerá un original juego de aromas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Valentín ha querido agradecer especialmente la implicación de todas las bodegas que participan y también a las que han colaborado a lo largo de los 13 años de historia de esta cita, contribuyendo a consolidarla como un referente enoturístico y situando a Tomelloso en el mapa de los grandes eventos vinculados al vino y la promoción de productos locales.

La concejala ha anunciado que esta edición será renovada y fresca, con una puesta en escena impactante "pensada para sorprender al público y para que vivan una experiencia única". Los asistentes recibirán a la entrada una copa con un pequeño aperitivo de bienvenida y, junto a cada bodega, habrá estaciones de comida con tapas a 3 euros y raciones a 7 euros.

El evento contará también con un photocall, música ambiente a cargo de Juanma Ortega --exdirector de Los 40 Principales-- y alguna sorpresa que, por el momento, no ha querido desvelar.

Las entradas estarán a la venta desde este jueves a las 12.00 horas al precio de 10 euros, disponibles en giglon.com y en la Posada de los Portales.

Valentín ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial y ha recordado que "este equipo de gobierno siempre ha defendido esta Fiesta del Vino como mucho más que un evento. Es identidad, cultura y motor económico", ha dicho por último.