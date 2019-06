Fijados los servicios mínimos para la huelga de personas del servicio público de transporte sanitario aéreo en C-LM

Publicado 18/06/2019 9:24:13 CET

La Consejería de Sanidad ha establecido los servicios mínimos para la huelga del personal del servicio público de transporte sanitario aéreo, que se desarrollará durante diversos días de junio y julio de 2019, que ha cifrado en el 100 por cien del personal necesario.

Según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que recoge Europa Press, la representación de la Mercantil Babcock Misión Critical Services España, S.A.U. ha comunicado que la organización sindical Sepla (Sindicato español de pilotos de líneas aérea) ha preavisado de una nueva convocatoria formal de huelga en su ámbito.

Dicha empresa es adjudicataria del contrato de servicio público de transporte sanitario aéreo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que tiene por objeto la prestación de un servicio esencial de reconocida e inaplazable necesidad que opera siempre en situaciones en la que concurren circunstancias de especial gravedad y urgencia.

Las características del servicio prestado, además, no atienden actividades programadas de antemano sino que los dispositivos descritos se activan cuando se produce una situación de emergencia vital y, por tanto, la población no puede quedar privada del mismo, por lo que el servicio no puede quedar paralizado ni verse afectado gravemente su funcionamiento por el ejercicio de huelga.

De ahí que atendiendo la naturaleza del servicio se establece como servicios mínimos el 100% del personal estrictamente necesario para mantener operativo el servicio afectado con los tiempos de respuesta habituales.