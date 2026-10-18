La Filmoteca Histórica Toledana estrena el curso 2026-2027 con una nueva grabación de Toledo en 1965

Nueva grabación de Toledo en 1965. - FILMOTECA

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Histórica Toledana, el canal audiovisual de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, acaba de incorporar a su nuevo soporte en Vimeo una grabación de 1965, resultado del acuerdo con la Cinémathèque de Bretagne.

Fue realizada por Pierre Anger y permite recordar detalles del Casco Histórico, hoy desaparecidos, como el puente de San Martín abierto al tráfico y la cercana Puerta de Arbitrios, aún en pie pero a punto de ser demolida, según ha informado la Filmoteca por nota de prensa.

Se observan también interesantes panorámicas desde el Valle, con el Alcázar afrontando la fase final de su reconstrucción tras la guerra civil, así como del castillo de San Servando o de la Academia de Infantería.

Aparecen interesantes escenas urbanas de calles como Nuncio Viejo, Reyes Católicos -con los heraldos de cerámica vidriada de la Escuela de Artes aún en los coronamientos del edificio-, Puerta del Cambrón, Santo Tomé o la propia plaza de Zocodover.

Del mismo modo, algunas escenas fueron grabadas en el Museo del Greco, donde puede verse en sus inmediaciones un burro cargado de cerámica con su vendedor ambulante.

La película ya se encuentra disponible en el canal oficial de Vimeo de la institución, plataforma desde la cual es posible acceder a todo el archivo audiovisual de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht).

La Filmoteca Histórica Toledana recoge materiales audiovisuales de carácter histórico o documental relacionados con la ciudad de Toledo y el resto de la provincia.