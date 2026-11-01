Finaliza la recogida de pertenencias de los afectados de los trenes AVE e Iryo en Urda

Agentes de la Guardia Ciivil perimetran el lugar del accidente. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recogida de pertenencias de los afectados tanto en el tren AVE como en el Iryo implicados en el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo), ha concluido este domingo.

Según ha informado la Guardia Civil, a partir de ahora serán las empresas las encargadas de entregárselo a sus respectivos dueños.

La retirada de enseres personales de los viajeros que iban en los dos trenes implicados en el accidente ferroviario comenzó este sábado.

Según indicó, en declaraciones a los medios este sábado desde Urda el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, el procedimiento con las maletas consistió en identificarlas "de diferentes maneras" --algunas ya llevaban el nombre de la persona-- y guardarlas "en un lugar seguro, en el que nadie pueda tener acceso" para posteriormente entregárselo a las empresas --Iryo y Renfe--.

DRON

De otro lado, la Guardia Civil ha informado de que en la tarde de este sábado se detectó de nuevo un dron grabando sobre la zona del accidente, cuyo propietario ya ha sido identificado por el equipo de drones y contradrones de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha recordado que el vuelo no autorizado de drones constituye una infracción administrativa e incluso puede derivar en responsabilidad penal, ya que hay un auto judicial que prohíbe la toma y difusión de imágenes de la zona del accidente.