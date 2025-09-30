Finalizan las obras de accesibilidad en la calle Adoratrices de Guadalajara, financiadas con presupuestos participativos

GUADALAJARA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Municipales y Barrios de Guadalajara, David García, ha presentado este martes la finalización de las obras de mejora de accesibilidad en la calle Adoratrices, una actuación muy demandada por los vecinos y que ha sido ejecutada gracias a los presupuestos participativos 2024 del Ayuntamiento de Guadalajara.

Con una inversión de 30.237,98 euros, la intervención ha consistido en el ensanchamiento de aceras, la sustitución de pavimento deteriorado y la creación de dos nuevos pasos de peatones, uno de ellos frente al número 27, facilitando un segundo acceso al colegio Badiel y al parque de Adoratrices.

La obra, ejecutada durante los meses de verano, ha contado con la colaboración del equipo directivo del centro educativo y de las asociaciones vecinales del barrio, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

David García ha destacado que "este proyecto responde directamente a las propuestas ciudadanas recogidas en los presupuestos participativos, y es un ejemplo de cómo la participación vecinal se traduce en mejoras reales para nuestros barrios porque los proyectos propuestos por los vecinos, con Ana Guarinos como alcaldesa, sí se cumplen".

Asimismo, ha agradecido la implicación de los vecinos y directiva del colegio Badiel, sin cuya colaboración "no habría sido posible llevar a cabo esta actuación".

"Hemos cumplido el 100% de los proyectos de los presupuestos participativos elegidos hasta la fecha, y seguimos trabajando para ejecutar los que aún están en fase de licitación", ha concluido García.

Durante la presentación, el concejal ha recordado que el proceso de votación de los presupuestos participativos 2025-2026 está actualmente abierto, y ya ha superado las cifras de participación del año anterior, con más de 1.300 votos registrados.

"Los ciudadanos tienen hasta el 5 de octubre para decidir el destino de 600.000 euros del presupuesto municipal, eligiendo entre proyectos presentados por asociaciones y colectivos de toda la ciudad", ha indicado García, poniendo en valor el gran trabajo de la concejalía de Participación para facilitar todo el proceso a los vecinos.

Además, el concejal de Barrios ha destacado que, en el caso del barrio de Adoratrices, se han presentado tres nuevas propuestas a los nuevos Presupuesto Participativos: Continuación del proyecto de arte urbano, impulsado por la Asociación de Vecinos Defensores Adoratrices; talleres de dinamización familiar y artística, dirigidos a familias, jóvenes y escolares; y construcción de una escalera con rampa de acceso a la parada de autobús situada detrás del Centro Social Adoratrices, propuesta de la Asociación Fuente de la Niña.

El barrio también opta a uno de los proyectos de mayor cuantía, dotados con 150.000 euros con la propuesta de adecuación del Parque Adoratrices, atendiendo a criterios de accesibilidad, sostenibilidad y seguridad.

"Y no solo hay propuestas para el barrio de Adoratrices y Defensores, sino para todos los barrios de la ciudad, incluidos nuestros pueblos anexionados y hay que recordar que cada ciudadano puede elegir, no solo sobre los proyectos de su barrio, sino sobre todos los presentados", ha concluido el concejal, animando a todos los guadalajareños a participar activamente, "porque cuando los vecinos votan, proyectos como este se hacen realidad".