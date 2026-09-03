Finalizan los trabajos de demolición del histórico edificio Belda en Albacete

Archivo - El edificio Belda de Albacete pasará de ser residencial a comercial. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha visitado el histórico edificio Belda, situado en la calle Marqués de Molins, junto al concejal de Obras Públicas, Urbanismo e Infraestructuras, Julián Garijo, y el concejal de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos Calero, tras la finalización de los trabajos de demolición del inmueble, una actuación compleja que se ha desarrollado conforme a la planificación prevista y con todas las garantías de seguridad.

Serrano ha puesto en valor el avance de una actuación que permitirá recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y devolver la vida a la calle Ancha, señalando que el objetivo del Ayuntamiento es facilitar e impulsar la recuperación de un inmueble que llevaba años en situación de abandono y creciente deterioro. El alcalde ha explicado que la demolición ha requerido una intervención especialmente minuciosa debido tanto a las características del propio edificio como a su ubicación, junto a otro enclave urbano singular como es el edificio Legorburo.

En este sentido, Serrano ha explicado que, para garantizar la protección del entorno, se colocaron inicialmente placas especiales de protección del pavimento de la calle Ancha, mientras que el recorrido de los camiones destinados al desescombro, tanto para la entrada como para la salida, se realizó desde la calle Tinte.

Posteriormente, se retiraron los elementos necesarios para poder ejecutar la demolición con seguridad y se desmontaron los pilares interiores de fundición, que serán rehabilitados y posteriormente recolocados, dado que, además de la fachada, constituyen elementos protegidos arquitectónicamente como vestigios del edificio original.

Manuel Serrano ha explicado que la actuación continuó con la estabilización de la fachada mediante una estructura con contrapesos de hormigón, antes de abordar los trabajos de demolición propiamente dichos. Debido a las condiciones del inmueble, estos trabajos tuvieron que ejecutarse desde el interior, introduciendo la maquinaria por encima del edificio una vez desmontada previamente la cubierta.

El alcalde ha destacado el trabajo técnico desarrollado durante los últimos meses para hacer posible esta actuación, que ha estado precedida por la elaboración y aprobación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete.

Gracias a esta modificación, el edificio Belda ha sido incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la ciudad, con el objetivo fundamental de preservar su fachada y los pilares interiores de fundición, al tiempo que se han establecido nuevas condiciones volumétricas y de uso mediante la delimitación de una Zona de Ordenación Urbanística (ZOU).

En este sentido, Manuel Serrano ha explicado que, tras la modificación urbanística aprobada, el inmueble podrá acoger un uso terciario-comercial, frente al uso residencial que tenía anteriormente, lo que permitirá favorecer su recuperación y contribuir a la generación de actividad en este enclave estratégico de la ciudad.

Las condiciones establecidas contemplan, entre otras actuaciones, la recuperación de la imagen de la composición original de los huecos de la fachada en planta baja, de acuerdo con el proyecto del arquitecto Casas Massó, así como la rehabilitación y recuperación de todos los elementos constructivos y formales que componen la fachada del inmueble y el mantenimiento de su tratamiento exterior.

Asimismo, el proyecto deberá contemplar la restauración de la cornisa y de los elementos ornamentales que lo requieran para garantizar su adecuada conservación, manteniendo los valores arquitectónicos que justifican su protección.

El alcalde ha subrayado que todas estas actuaciones responden al compromiso del Ayuntamiento de facilitar la recuperación de un inmueble singular que llevaba años abandonado, preservando aquellos elementos que forman parte de la historia arquitectónica de Albacete y, al mismo tiempo, posibilitando que el edificio vuelva a tener actividad.

Manuel Serrano ha recordado que el edificio Belda es una casa de tipo señorial construida en 1903 con proyecto de Ramón Casas, por lo que su recuperación supone también poner en valor parte del patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad.

El alcalde ha señalado que la actuación persigue además un objetivo de carácter urbano y económico: dar vida y actividad a la calle Ancha como principal arteria histórica de Albacete, aprovechando la recuperación de este inmueble para contribuir a la revitalización de su entorno.

Manuel Serrano ha mostrado su confianza en que la recuperación del edificio Belda fomente nuevas oportunidades de inversión y actividad, permitiendo devolver la vida a un inmueble de gran valor para la ciudad y contribuyendo a revitalizar una de las zonas más representativas del centro de Albacete, en línea con los objetivos marcados por el equipo de Gobierno.