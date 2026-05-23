Fiscal pide 3 años de cárcel a un hombre acusado de tocar los pechos a una menor en un parque infantil de Cuenca

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cuenca acogerá el próximo miércoles, 27 de mayo, el juicio contra J.L.S.A., que se enfrenta a tres años de prisión por un presunto delito de abuso sexual a una menor.

El acusado cuenta con antecedentes por delitos contra la libertad sexuales, uno de ellos de abuso sexual por el que fue condenado a quince meses de multa.

De acuerdo con el escrito del fiscal consultado por Europa Press, los hechos ocurrieron en el año 2021 y en esta ocasión J.L.S.A. se dirigió a un parque de juegos infantil donde se aproximó a la menor A., de trece años, a la que conocía por tener relación con su familia.

Se acercó a ella y con ánimo "libidinoso", según el fiscal, la abrazó fuertemente desde la espalda y le dijo que le gustaba mucho el collar que llevaba, aprovechando ese momento para tocarle los pechos y los muslos por encima de la ropa. También habría intentado darle un beso, pero la menor consiguió apartarse a tiempo.

Los hechos descritos serían constitutivos de un delito de abusos sexuales de menor, descrito en el artículo 183 del Código Penal, con la redacción vigente en la fecha en la que ocurrieron los hechos y se propone imponer tres años de prisión, además de seis años de alejamiento de la víctima y de prohibición de contacto con menores. Además, se pide una indemnización de 3.000 euros para la menor.