Fiscalía ratifica en conclusiones la culpabilidad del acusado de asesinato e incendio en Albacete

Última sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Albacete. - TSJCM

ALBACETE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra P.L.B., el hombre acusado de asesinar a su pareja, A.C.G., en Albacete en 2022 y provocar un incendio para ocultar el delito, ha quedado visto para sentencia tras la última sesión del juicio oral en la Audiencia Provincial de Albacete.

Una última vista de conclusiones en la que la acusación, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones popular y particular, han ratificado su versión de acusación, sosteniendo la culpabilidad de P.L.B. en los delitos de asesinato con agravante e incendio provocado, mientras la defensa ha continuado sosteniendo la inocencia de su representado.

Así, la Fiscalía se ha ratificado en su acusación, argumentado que, a lo largo del juicio, se ha llegado a "un grado de certeza mayor dado que ya hay pruebas reales", que "han dado un resultado incuestionable, inobjetable e inatacable de la realidad de los hechos, tal y como se recogen en nuestro escrito de acusación".

En esta línea, ha reiterado la versión del escrito de acusación, apuntando que, en la noche del 9 al 10 de diciembre, el acusado acudió a la vivienda y tras agredir a la víctima y aprovechando "la intimidad del domicilio, la no presencia de testigos, el aturdimiento, la bajada de defensas, la disminución de posibilidades defensivas de la víctima" procedió a "acabar con la vida" de la víctima".

Asimismo, ha insistido en que, una vez cometido el crimen, "procedió a prender fuego a un sofá ubicado en el salón del inmueble de la víctima", con el objetivo de "eludir su responsabilidad en definitiva, eliminando cualquier vestigio que lo incriminara"

Respecto al alegato de inocencia del acusado, el fiscal ha aseverado que P.L.B. "no ha dicho ni una verdad en todos sus interrogatorios" apuntando a las "contradicciones" de sus testimonios.

La acusación particular, en representación de la madre y la hermana de la víctima, ha señalado que ratifica "todo lo que el Ministerio Oficial acaba de afirmar", apuntando que el acusado es "el responsable" de todos los hechos acontecidos.

El abogado de la acusación ha subrayado el nivel de indefensión de la víctima, apuntando que el grado de intoxicación etílica que presentaba "era de 1,19" a las que ha sumado "las lesiones" causadas según el informe forense en los primeros momentos.

De igual manera, la acusación popular ha subrayado, dirigiéndose al jurado, que "las pruebas que se han practicado convergen de tal manera que permiten alcanzar" la conclusión de que el acusado mató a la víctima.

Asimismo, ha señalado que se puede concluir que contaban con una relación sentimental, que el asesinato se cometió "a traición y sobre seguro", que el fallecimiento de la víctima se produjo "tras una paliza despiadada e inhumana", que el acusado "tiene antecedentes por violencia de género", que provocó "el incendio para ocultar el cadáver" y que no colaboró con la Policía en la investigación.

LA DEFENSA REITERA LA INOCENCIA DEL ACUSADO

Por su parte, la defensa ha realizado un alegato manteniendo la inocencia de su representado, tomando como referencia el testimonio del propio P.L.B.

Además, ha cuestionado argumentos esgrimidos por la acusación, aseverando que ha habido elementos, como las contradicciones del acusado sobre la duración de la relación, que "tampoco determinan nada relevante". Y ha subrayado que "no se está formulando acusación por ningún maltrato habitual".

Asimismo, ha señalado que los antecedentes penales esgrimidos por las acusaciones "no son computables" tal como figura en "los escritos de acusación". Además, ha planteado que "tener antecedentes penales no significa que ya no sea necesario celebrar un juicio".

Respecto a las contradicciones en los testimonios presentados por el acusado, ha planteado que "la memoria no funciona como una grabadora" y que "no tiene ningún beneficio, simplemente no lo recuerda".

EL JURADO EMITIRÁ UN VEREDICTO

Una vez concluida la parte oral del juicio, el jurado, compuesto por 7 mujeres y 2 hombres, asume ahora la tarea de emitir un veredicto de inocencia o culpabilidad de los distintos delitos que se imputan al acusado.

De resultar culpable de los distintos tipos delictivos que la acusación le atribuye, asesinato con agravantes de parentesco e incendio provocado, P.L.B. se enfrenta a una petición de penas que se eleva a 40 años de prisión, 25 por asesinato y 15 por incendio provocado, que la acusación particular eleva a 45 años, al solicitar 20 años por incendio.