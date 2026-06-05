Fiscalía solicita 9 años de prisión a un acusado de intentar asesinar a un hombre atropellándole en Esquivias

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TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo jueves, 11 de junio, a F.M.F.T., acusado de intento de asesinato por atropello a un vecino de Esquivias en enero de 2025, delito por el que la Fiscalía solicita 9 años de prisión.

Según relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado habría acudido en la noche del 28 al 29 de enero de 2025 al domicilio de la víctima, J.J.T.G., provocando desperfectos en su vehículo, un Volkswagen Passat, con intención de vindicar supuestos daños inferidos en un vehículo de su propiedad.

Sobre las 5.00 horas de la madrugada, J.J.T.G. se habría asomado a la ventana de su vivienda, percatádose de que su vehículo presentaba desperfectos.

Siempre según el escrito de la Fiscalía, en ese momento bajó a la calle y F.M.F.T., que allí seguía a los mandos de un vehículo automóvil que no ha sido hallado, viendo a J.J.T.G. a pie en medio de la vía, valiéndose de la soledad de la noche, de lo angosto y oscuro de la calle, sin vías o huecos de posible escape, de la sorpresa y de la superioridad de medios que le daba la conducción del vehículo, dirigió frontalmente el vehículo que conducía contra él por dos veces.

La víctima, tras haber recibido un fuerte impacto contra el vehículo y contra el pavimento, habría evitado un tercer acometimiento por la intervención de un vecino, A.C.D., que acudiendo a su demanda de auxilio lo agarró y lo metió en el portal del edificio.

J.J.T.G. resultó con fractura, no desplazada, del séptimo arco costal izquierdo, con fractura, desplazada, del noveno arco costal posterior izquierdo, y con tumefacción de la mano derecha, demorándose en sanar, mediante tratamiento médico consistente en terapia respiratoria y pauta analgésica, cuarenta y cinco días de perjuicio moderado, sin secuelas.

Según la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de asesinato en grado de tentativa, así como de un delito de daños, por lo que procede imponer al acusado nueve años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y diez años de prohibición de aproximación a J.J.T.G., su domicilio, lugar de trabajo y cualquiera que frecuente, así como de comunicar con él por cualquier medio, y las costas procesales.

Además, reclama que el acusado indemnice a J.J.T.G. en 3.375 euros por las lesiones inferidas, 659,51 euros por el coste de reparación del vehículo VW Passat y 600 euros por el valor del teléfono Iphone.