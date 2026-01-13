Fito & Fitipaldis, Ara Malikian, Café Quijano y Antonio Orozco encabezan la programación musical de Ciudad Real en 2026

Cartel del concierto de Antonio Orozco en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Ciudad Real, Mar Sánchez, ha destacado que la ciudad "vuelve a situarse en el mapa musical" con una programación de conciertos "de primer nivel" que confirma la recuperación "del esplendor cultural" de la capital y su "atractivo" como escenario habitual en las giras de grandes artistas.

Uno de los ejemplos más destacados, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, es el concierto de Fito & Fitipaldis, previsto para el sábado 7 de marzo en el Polideportivo Rey Juan Carlos I, que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. El público de Ciudad Real responderá así al directo de Fito Cabrales y su banda dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo, 'El monte de los aullidos'.

"El hecho de que conciertos de este nivel agoten entradas demuestra que Ciudad Real tiene público, infraestructuras y capacidad organizativa para acoger grandes eventos musicales", ha señalado la concejal de Festejos, quien ha destacado "la respuesta extraordinaria de la ciudadanía ante una programación cuidada y de calidad".

El éxito se ha repetido con el concierto de Ara Malikian, que actuará el 17 de enero en el Teatro Municipal Quijano con su nueva gira Intruso World Tour, para el que también se han agotado todas las localidades. Una muestra clara del interés y la respuesta del público ante propuestas culturales de gran calidad.

En este sentido, Mar Sánchez ha subrayado que "la diversidad de estilos y formatos es una de las claves de esta programación, pensada para llegar a públicos muy distintos y consolidar una oferta cultural estable durante todo el año".

La programación continuará el 11 de abril con el concierto de Café Quijano, que traerá a Ciudad Real uno de los directos más espectaculares y sorprendentes del panorama musical actual, con las entradas a punto de agotarse.

Además, de cara a la Feria y Fiestas de Ciudad Real 2026, ya se ha confirmado la actuación de Antonio Orozco, que actuará el 19 de agosto de 2026 en el Auditorio de La Granja, siendo el primero de los artistas anunciados para la feria. Las entradas para este concierto saldrán próximamente a la venta.

"La apuesta por los conciertos de la feria es firme y ambiciosa. Queremos situar la programación musical de Ciudad Real entre las más atractivas del calendario estival y convertir nuestra feria en un referente cultural y de ocio a nivel nacional", ha afirmado la concejal de Festejos.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se continuará trabajando en esta línea y, tal y como ha adelantado Mar Sánchez, "en los próximos días se anunciarán nuevos artistas y actuaciones que seguirán reforzando la presencia de Ciudad Real en el circuito de las grandes giras y eventos musicales".