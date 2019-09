Fizzy Soup arranca otro otoño repleto de citas en salas con una veintena de fechas por toda España

Publicado 25/09/2019 8:55:38 CET

La banda conquense Fizzy Soup vuelve un otoño más a echarse al a carretera para subirse hasta 19 veces a escenarios de salas de toda España para escenificar su nuevo trabajo, 'Lo que no se ve'.

Producido por Iñaki Martínez (Organic Audio Studio), este es un trabajo "de desnudez hacia adentro, para tratar de contar esas cosas que están más allá de donde alcanzan los ojos", informa la productora en nota de prensa.

"Con seriedad, con contundencia, con la madurez y la seguridad que les han dado los escenarios y el trabajo duro. Un proyecto romántico en un sentido contemporáneo, con rabia, con sonidos contundentes que transportan a un universo propio", aseguran.

Su anterior disco ('Not so far', 2017), ya fue reseñado por medios de referencia en el ámbito musical como El País, Mondo Sonoro o Rockdelux y girado en más de 60 actuaciones. Su nuevo trabajo ya ha girado en 19 conciertos y un verano sin descanso por festivales de punta a punta del país.

Para esta segunda parte del viaje, preparan 19 conciertos más desde lugares como Salamanca o Valladolid, Barcelona, Vitoria o Aranda de Duero, cuyo escenario de Sonorama contó con ellos en 2018 como artistas y en la edición pasada como invitados en sus Charlas MID.

Su recorrido ya les ha llevado a Pedrajas de San Esteban y Salamanca el pasado fin de semana. Aún restan sus visitas a La Casa de las Musas (Burgos), Sala Kafka de Valladolid, Sala Cuerda Floja de Ferrol, Sala Flamingo en Santiago de Compostela, Sala Casa de Arriba en Vigo, Sala Clavicémbalo en Lugo, El Patio de la Favorita de Gijón, Cavas Disco en Pamplona, en el Café Central de Aranda, en la Sala Milkwaukee de El Puerto de Santa María o en Black Velvet de Torremolinos, todo ello en el mes de octubre.

Ya en noviembre, tienen programadas fechas en La Cachorra Yeyé de Albacete, en la Sala Moon de Valencia --junto a Shinova--, en Mr Rojo de Tarragona, y en TBA de Barcelona; con un último concierto previsto en Tarancón en el mes de diciembre.