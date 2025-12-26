Fomento aprueba inicialmente el PSI de Toroverde y abre un periodo de información pública de 45 días

Archivo - Vista de la Sierra donde se instalará Toroverde. - TOROVERDE - Archivo

CUENCA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha aprobado inicialmente y sometido a información pública, incluso a los efectos ambientales, el Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque de ecoturismo y aventura Toroverde en los municipios de Cuenca, Mariana y Sotorribas. El periodo de información pública estará abierto por un periodo de 45 días hábiles.

Según publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, el PSI tiene por objeto la creación de un parque de ecoturismo y aventura integrado en el entorno natural de la Sierra de Bascuñana con actividades de tirolinas, cables que generan oscilaciones de péndulo, cables para bicicletas y puentes colgantes, rutas de senderismo, bicicletas eléctricas y otras actividades acompañadas de establecimientos dedicados a la hostelería, el comercio y la celebración de eventos, y de un alojamiento hotelero compuesto por cabañas de diseño moderno.

El ámbito del PSI, de aproximadamente 1.063 hectáreas de terrenos clasificados como suelo rústico de reserva y suelos rústicos no urbanizables de especial protección ambiental, natural, cultural, estructural-forestal y de infraestructuras, se ubica en la zona suroccidental de la Sierra de Bascuñana, a unos 12 kilómetros al noroeste del núcleo urbano de Cuenca, afectando a los términos municipales de Mariana, Sotorribas y la pedanía de Tondos, del municipio de Cuenca.

A la vista de la documentación que integra el PSI, desde la Consejería han resuelto aprobar inicialmente el proyecto y someterlo a información pública.

La información relativa al proyecto estará expuesta al público en formato digital en el Portal de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://transparencia.castillalamancha.es/), en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Junta (https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios) y en la web de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento (https://www.castillalamancha.es/node/383968).

De igual modo, cualquier interesado que desee consultar podrá dirigirse a los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento, concretamente a la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo (pseo Cristo de la Vega, s/n, en Toledo).

La documentación estará expuesta al público a fin de que cualquier interesado pueda consultarla y, en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas.

Simultáneamente al trámite de información pública, por el mismo plazo de 45 días se notificará y dará audiencia a los municipios afectados para efectuar consulta a todas las administraciones públicas territoriales, entidades u organismos, titulares o gestoras de bienes o servicios afectados y personas interesadas, indicándoles la posibilidad de emitir informe o formular alegaciones, durante el periodo señalado, a efectos de cumplir con el deber de concertación interadministrativa a que se refieren los artículos 9 y 10 del TRLOTAU.