Los forenses concluyen que el acusado del crimen de Nohales no tenía las facultades trastornadas

CUENCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los médicos forenses que han declarado en el juicio contra C.B., acusado de matar a su pareja en Nohales, es que, en el momento en el que se cometió el delito, no tenía las facultades trastornadas y no actuó con las capacidades volitivas alteradas.

Por otro lado, las pruebas periciales han confirmado que el agresor, en los análisis que le hicieron cuando fue trasladado al hospital Virgen de Cuenca para ser examinado después de autolesionarse, dio positivo en cocaína y en un medicamento que suele tomarse para tratar la adicción a esa sustancia. Sin embargo, los expertos han aclarado que todo indica que el consumo que aconteció "al menos tres días antes de los hechos".

En cualquier caso, los forenses han recordado que "no hay ninguna relación entre el consumo de sustancias estupefacientes y matar a su mujer".

En esta sesión también se ha informado de los resultados de la autopsia de la fallecida y han dictaminado que la muerte se produjo cuando el agresor le asestó una puñalada en la nuca.

Los forenses han calificado el ataque de "brutal" y "rapidísimo" y han llamado la atención sobre la "fuerza" que tuvo que aplicar el atacante para poder producir las heridas. Una de ellas alcanzó el corazón, lo que suponía "un riesgo mortal inminente" si no se atendía en pocos minutos.

Sin embargo, su conclusión es que la causa de la muerte fue esa puñalada en la zona de la nuca, que afectó a la médula espinal. Los profesionales consideran que se produjo cuando ella estaba de espaldas y boca abajo y que se produjo cuando la paciente, fruto de la anterior herida en el costado, ya estaba agonizando.

Esta herida en la nuca, según los forenses, "la remata" en una situación de indefensión. Aunque a los agentes de la Guardia Civil les pareció, cuando entraron, que la víctima se movía, quizás fruto de algún espasmo, ella ya estaba muerta cuando entraron.

Por otro lado, los expertos también han informado al jurado sobre las heridas que sufrió el superviviente del ataque, M.C., la mayoría de ellas derivadas "de una defensa pasiva a modo de huida", así como de las secuelas que sufrió.

EL ACUSADO SE VOLVIÓ "AGRESIVO Y OBSESIVO" TRAS LA RUPTURA

En esta segunda sesión del juicio también han declarado familiares de la mujer fallecida. La primera de ellas ha sido su hermana, que se ha hecho cargo de los hijos de la fallecida, que está pagando la hipoteca familiar para que la casa no se pierda y que, durante un tiempo, han pagado el teléfono del acusado.

Esta testigo ha comentado cómo C.B. se volvió "agresivo y obsesivo" tras la ruptura y consideraba que su hermana "era la mala". Ha relatado también un episodio en el que él quitó los móviles y le dijo a la madre "no los vas a ver más".

Además, ha asegurado que ella grababa las conversaciones para que quedara constancia de las amenazas, pero un día él llegó a cogerle el teléfono y le borró todos los audios.

Otro episodio que ha desvelado es que el acusado había hecho, sin permiso, copia de las llaves de la casa de su mujer.

Finalmente, ha reprochado a la familia del sospechoso que no dejara a los hijos "pasar el duelo". Su sobrina está en tratamiento psicológico "y al pequeño, en los primeros meses después del suceso, "le dolía mucho la tripa y tenía miedo".

Por su parte, el segundo hermano de Cristina ha destacado el día en el que él se negó a dejar entrar a ella y a sus hijos a la casa. Aquello fue el detonante que les llevó a acudir a comisaría, "porque no atendía a razones".

Otro de los testigos de la jornada, un tío de la víctima, se ha referido a un episodio en el que C. merodeaba en torno a un lugar donde ella estaba trabajando.

Finalmente, ha declarado un familiar de los propietarios de la vivienda de Nohales, se encargó de la limpieza de la casa y que días después del suceso, cuando estaba limpiando la casa del crimen, encontró las llaves del coche que C.B. había extraviado cuando se abalanzó sobre las víctimas.