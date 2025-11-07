El Foro Judicial Independiente no descarta la huelga si continúa la tramitación proyecto de reforma de LOPJ

ALBACETE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Foro Judicial Independiente, que ha celebrado su XXI Congreso Nacional en Albacete, ha acordado adoptar medidas de conflicto colectivo, incluida la huelga, en el caso de que continúe adelante la tramitación del proyecto de reforma de LOPJ para el acceso a las carrera judicial y fiscal y estabilización de los jueces sustitutos y del anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Respecto de los jueces sustitutos, ha vuelto a mostrar su oposición a que ingresen en la carrera judicial fuera de los cauces legalmente establecidos en la actualidad, que son la oposición por el sistema de turno libre completado con el cuarto turno.

En nota de prensa, dicha asociación ha pedido la dimisión del titular del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al considerarle responsable de la ley que ha implementado los tribunales de instancia como nuevo modo de organizar los juzgados unipersonales, "sin contar para ello con la opinión de los jueces y sin dotación presupuestaria alguna, con el consiguiente colapso de una justicia ya maltrecha, todo ello bajo la equivocada premisa de que los problemas de la Justicia se deben a una defectuosa organización judicial y no al número insuficiente de jueces".

De igual modo, le afean impulsar varios proyectos legislativos negativos, como el dirigido a darles la Instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal, en las actuales condiciones; el dirigido a modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal a fin de facilitar aún más el control de los futuros fiscales instructores dependientes del Fiscal General del Estado; el que pretende limitar en exceso la acción popular y la libertad de expresión de los jueces; y el dirigido a modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal sacrificando el mérito y la capacidad por una pretensión de mayor afinidad ideológica, con el que, además, se pretende convertir en jueces y fiscales de carrera a más de mil jueces y fiscales sustitutos.

También le reprochan "poner en duda públicamente la imparcialidad e independencia de los jueces encargados de investigar asuntos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno".

MÁS MEDIOS PARA LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Dicho esto, han reclamado la inmediata tramitación de una reforma de la LOPJ que recoja, para el nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ, el modelo avalado por el último informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que no es otro que el de elección directa por los jueces, mediante un sistema de votación con las garantías de representatividad que, precisamente, venimos defendiendo conjuntamente con AJFV para evitar el control político a través de las asociaciones judiciales.

Así las cosas, han rechazado que los juzgados de violencia sobre la mujer hayan asumido nuevas competencias sin aumentar sus medios personales y materiales y "denunciamos las falaces declaraciones minimizadoras vertidas desde el Ejecutivo sobre el impacto real que dicha sobrecarga de trabajo va a tener en la atención a las víctimas".

Además de estar en contra de atribuir la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal, "por el riesgo de que se produzcan injerencias políticas en los casos de corrupción", ha cuestionado los nombramientos "discrecionales" efectuados por el CGPJ, lamentando que, "como siempre ha venido sucediendo, las plazas se hayan negociado en bloque para un mejor reparto entre los dos grupos de vocales (atendiendo al modo de su elección)".

"Mostramos nuevamente nuestro absoluto rechazo a todas aquellas manifestaciones de responsables políticos en las que se ataca la labor de los jueces que están conociendo de casos de corrupción y el mensaje de deslegitimación del poder judicial que, interesadamente, están lanzando a la sociedad".

Consideran que el poder judicial "debe gozar de la confianza de la ciudadanía para poder ejercer su labor de contrapeso del resto de poderes, evitando los abusos y garantizando los derechos y libertades individuales, lo que es esencial para el correcto funcionamiento de una democracia".

De ahí que vean "tremendamente irresponsable que, desde las instituciones, se lancen mensajes dirigidos a minar dicha confianza, y ello por un propósito meramente partidista y cortoplacista".

NOMBRAMIENTO

En su asamblea de Albacete, el Foro Judicial Independiente ha nombrado como nuevo presidente de la asociación, al terminar el mandato de Fernando Portillo Rodrigo sin posibilidad de renovación, a Roberto García Ceniceros.

Han sido designados vocales a Carmen Cano (Gabinete Técnico TS), María Celorrio (Juzgado de menores de Huesca), Amparo Salom ( Sección civil del Tribunal de Instancia de Torrent) y Álvaro Vacas ( Juzgados mercantil de Barcelona), continuando como vocales de la Gestora Alejandro Vega (social de de Sevilla) y Aarón Andueza Jiménez (mixto con violencia de Melilla), quedando así constituida la nueva gestora.