Francisco Javier de Irízar promete su cargo de presidente del Consejo Consultivo de C-LM por un segundo mandato

Acto de toma de posesión del presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. - CORTES DE C-LM

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han celebrado este jueves, antes del inicio de su sesión plenaria, el acto oficial de toma de posesión del presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha por parte de Francisco Javier de Irízar Ortega, en el que supondrá su segundo periodo al frente del órgano, cuya presidencia asumió en 2021.

Tras prometer el cargo por segunda vez, De Irízar ha recordado en su intervención a "muchos amigos que han fallecido" y ha reivindicado la pluralidad del Consejo Consultivo, apuntando que el sistema constitucional supone "reconocer la pluralidad y diversidad de España".

El presidente del Consejo ha apuntado que el órgano consultivo superior de Castilla-La Mancha "no gobierna, no legisla, no juzga, no sustituye a quienes tienen la responsabilidad democrática de decidir, pero desempeña una función esencial: ayudar a quienes tienen que decidir".

Además, ha destacado que se trata de un órgano independiente, lo que no significa "neutralidad", subrayando el deber de "defender los intereses de Castilla-La Mancha", haciendo referencia directa a la Ley de Financiación Autonómica.

Por su parte, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha defendido que De Irízar es "un experimentado jurista que cumple con los requisitos objetivos y subjetivos para ser vocal del mismo y, por supuesto, para ser presidente".

Bellido, que ha recordado que el presidente del Consejo ejerció de presidente de la Cámara durante la primera legislatura autonómica, ha afirmado que "tiene muy acreditado su compromiso con la región, con lo público y también con la necesaria independencia que requiere este órgano de asesoramiento".

FRANCISCO JAVIER DE IRIZAR ORTEGA

Francisco Javier de Irizar Ortega nació en Guadalajara el 13 de marzo de 1949. El 24 de abril de 1979 se convertía en el primer alcalde democrático de su ciudad natal, un cargo que ostentaría hasta el 15 de junio de 1991. Además, fue senador entre el 1 de marzo de 1979 y el 31 de agosto de 1982.

En julio de 1981 fue elegido miembro de la Mesa Presidencial de la Asamblea de Parlamentarios constituida para redactar el borrador de Estatuto de Autonomía y, tras las elecciones de octubre de 1982, miembro de la Asamblea Provisional que se conformó para mantener el proceso hasta la convocatoria de unas elecciones autonómicas en mayo siguiente.

Reunidas en su primera sesión plenaria de la historia, precisamente tras las primeras elecciones de la recién creada comunidad autónoma, el día 31 de mayo de 1983 las Cortes de Castilla-La Mancha eligieron al político guadalajareño como su primer presidente. A lo largo de toda esta I Legislatura autonómica ejercería ese cargo y la presidencia del resto de instituciones que van aparejadas.

La carrera de De Irízar se centraría en adelante en la Alcaldía de Guadalajara, resultando reelegido en 1987 y, tras abandonar el bastón de mando como consecuencia de los comicios de 1991, permanecería un año más como edil de la capital alcarreña, abandonando después la primera línea política durante 16 años en los que se volcaría en la actividad privada como abogado y empresario.

En marzo de 2008, de Irízar volvía a la política activa concurriendo a las elecciones generales como candidato socialista al Senado por Guadalajara.