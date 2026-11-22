Francisco Navarro pide a los albaceteños votar masivamente al PP el "como única fórmula para que España gane" - PP

ALBACETE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número uno del PP de Albacete al Congreso, Francisco Navarro, ha pedido a los albaceteños acudir mayoritariamente a las urnas el próximo domingo para acabar definitivamente con la "indecencia de Pedro Sánchez" e iniciar la senda de la reconstrucción nacional de la mano de Alberto Núñez Feijóo y el conjunto de todos los españoles.

Así lo ha manifestado este domingo en el Mercadillo de Los Invasores de Albacete, donde acompañado por el resto de candidatos al Congreso y Senado, Carmen Navarro, Antonio Martínez y Sofía Rivas, así como miembros del Grupo Popular Municipal, ha insistido en la necesidad de acabar con la corrupción y la irresponsabilidad que han venido caracterizando al gobierno socialista de Pedro Sánchez a lo largo y ancho de estos últimos ocho años, ha informado el PP en nota de prensa.

"No podemos confiarnos en absoluto, es necesario ir a votar porque la oportunidad se presenta el domingo que viene, donde tenemos que hacer lo necesario para que Pedro Sánchez y el Partido Socialista abandonen definitivamente la Moncloa y la tarea de gobierno", ha remarcado.

Asimismo, Francisco Navarro ha recordado que "hay que votar al Partido Popular para garantizar que tengamos un presidente del Gobierno responsable a partir del 29 de noviembre, responsable, que piense en todos los españoles independientemente de su ideología o condición; quien quiera echar a Sánchez, solo tiene la opción del Partido Popular".

"Votar a Feijóo es la única fórmula para garantizar que España inicie la senda de la reconstrucción, la senda del rearme moral de la sociedad, de la unión y del optimismo colectivo para construir el futuro entre todos los españoles; no vale confiarse, ya que la única fórmula para que España gane es votar al PP dentro de una semana".