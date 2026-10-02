Franco atribuye la subida del paro en C-LM a la regularización de migrantes y destaca el récord de afiliación

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CIUDAD REAL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha atribuido este viernes la subida del paro registrada en Castilla-La Mancha durante el mes de septiembre al impacto que está teniendo en el mercado laboral el proceso de regularización de personas migrantes, al tiempo que ha destacado que la región ha alcanzado "la cifra de afiliación más alta de su historia para un mes de septiembre".

Franco se ha pronunciado así desde Ciudad Real, durante la jornada 'Talento sin fronteras en Ciudad Real: empresas diversas, empresas más fuertes', organizada por YMCA, después de conocerse que el paro registrado ha aumentado en septiembre en 2.013 personas, un 1,73%, hasta situarse en 118.133 desempleados.

En paralelo, la afiliación ha alcanzado los 830.433 cotizantes, 1.796 más que en agosto y 24.893 más que hace un año.

La consejera ha defendido que ambos datos deben analizarse de manera conjunta. "Sube el paro, sube la afiliación y lo hace porque estamos gestionando a esas personas migrantes que están llevando a cabo un proceso de regularización", ha resumido.

En este sentido, ha recordado que septiembre era tradicionalmente un mes positivo para las cifras del desempleo en Castilla-La Mancha, especialmente por el peso de campañas como la vendimia, pero ha señalado que esa dinámica cambió después de la reforma laboral.

Según ha explicado, trabajadores que anteriormente salían de las listas del paro durante estas campañas figuran ahora como demandantes no parados, lo que ha provocado que septiembre haya adquirido en los últimos años una "estacionalidad negativa" en términos de desempleo.

A este comportamiento, ha añadido Franco, se suma este año el efecto del proceso de regularización de personas migrantes.

Según las cifras manejadas por la Consejería, unas 52.000 personas han presentado solicitudes en Castilla-La Mancha.

La responsable regional de Empleo ha señalado que, de acuerdo con los últimos registros disponibles, más de 17.000 personas extranjeras se han incorporado ya a la afiliación a la Seguridad Social, mientras que algo más de 3.000 figuran actualmente inscritas como demandantes de empleo.

"Estamos hablando de unas 20.000 personas que ya se están digiriendo por el mercado de trabajo en Castilla-La Mancha, la gran mayoría de ellas, 17.000, encontrando una oportunidad de empleo, pero 3.000 todavía no lo han hecho", ha explicado.

RÉCORD DE AFILIACIÓN EN SEPTIEMBRE

Franco ha contrapuesto la subida del desempleo al comportamiento de la afiliación, que ha calificado de "histórico".

"Nunca antes había habido tantas personas afiliadas en el mes de septiembre a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha", ha asegurado, señalando que se trata además del segundo mejor registro de afiliación de la serie, únicamente por detrás de julio de 2026.

La consejera también ha puesto el foco en el peso de los trabajadores extranjeros en la creación de empleo.

Según ha indicado, tres de cada cuatro personas que se han afiliado a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha durante el último año son extranjeras, una proporción que, en el caso de la provincia de Ciudad Real, se elevaría hasta el 90%.

Agricultura, restauración y hostelería, transporte y construcción son, según Franco, algunos de los principales sectores en los que se está incorporando esta población, coincidiendo con actividades en las que las empresas están trasladando dificultades para encontrar trabajadores.

Por todo ello, la consejera ha considerado "positivo" el balance del mercado laboral pese al incremento del paro. "Analizando los datos con el Observatorio del Mercado de Trabajo podemos estar muy tranquilos y satisfechos del trabajo que estamos realizando", ha concluido.