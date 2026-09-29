Franco sugiere que una mejor interlocución de Sabor Toledo a Farcama hubiera sacado más partido a los recursos públicos

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha informado en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, sobre asuntos abordados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento - JCCM

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha sugerido que si la organización de Sabor Toledo se hubiera conocido desde un principio por parte de la organización de Farcama, se podrían haber aprovechado mejor los recursos públicos.

A preguntas de los medios después de que se haya procedido por parte del Ayuntamiento al desmontaje de las casetas de Sabor Toledo en el toledano Paseo de la Vega justo antes de que empezara el montaje de las casetas que se destinarán a Farcama, organizada por el Gobierno regional, Franco ha asegurado que incluso ella desconocía que se iba a celebrar la primera de las citas.

Con todo, indica que la celebración de Farcama se empieza a trabajar "con mucha anticipación", y la contratación de todos los servicios derivados de esta cita arrancan con tiempo suficiente.

"Estoy convencida de que cuando se contrataron las casetas de Farcama, se desconocía el calendario de Sabor Toledo. Estoy plenamente convencida", ha apuntado.

En este contexto, asegura que se podrían haber aprovechado "mejor" los recursos públicos. "A mí me interesa una buena edición de Farcama con el menor gasto posible. Creo que se puede hacer de todo con una mayor y mejor anticipación y un mejor conocimiento".

Estas cuestiones a la consejera llegaban después de la petición de cortar el tráfico en el Paseo de la Vega para acelerar en el montaje de las 150 casetas que conformarán Farcama. En este punto, ha dicho Franco que el movimiento urbano que generan estas citas competen "a la gestión municipal".