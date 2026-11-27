El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Alejandro Ávila. - FRENTE AMPLIO

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Frente Amplio en Toledo, encabezada por Alejandro Ávila, ha destacado el papel que ejerció Ada Colau en el debate a cuatro de este jueves, con el que demostró que su formación presenta "alternativas políticas y económicas con propuestas coherentes y en beneficio de la mayoría social".

Frente Amplio ha cerrado su campaña electoral en la capital lamentando un nuevo asesinato machista en Bilbao y recordando que este 29-N hay que acudir a las urnas para evitar que los que niegan la violencia machista lleguen a gobernar, ha informado esta formación en nota de prensa.

"Más de 300.000 mujeres en la provincia de Toledo tienen que hacerse oír y seguir movilizándose hasta conseguir cero asesinatos, una lucha en la que tendrán a Frente Amplio como gran aliado", ha señalado el candidato al Congreso por Toledo.

Por ello, el candidato de Frente Amplio por Toledo ha instado a la sociedad toledana a acudir el domingo a las urnas con la papeleta de Frente Amplio para, por ejemplo en materia de vivienda, "acabar con la especulación, bajar el precio de los alquileres y expropiar a los fondos buitres".

Además, ha acusado de demagogia y racismo a los que culpabilizan a los migrantes de los males que sufre España subrayando que la población extranjera participa del progreso económico igual que cualquier español y ha remarcado que "no tenemos un problema de inmigración sino un problema de inversión en servicios públicos".

"Es por lo que Frente Amplio tiene que estar en el próximo Gobierno que se conforme como garantía de que a la izquierda del PSOE se van a llevar a cabo políticas sociales y políticas favorables a la mayoría social", ha afirmado Ávila, que ha agradecido el trabajo altruista de militantes y simpatizantes con los que se ha podido transmitir las propuestas de Frente Amplio.

"De manera tranquila y sosegada, para explicar pacientemente a los ciudadanos cuál es la mejor opción para salir de este sistema que está beneficiando a los más ricos, a los especuladores en detrimento de la mayoría social", ha insistido en la necesaria movilización de los y las toledanas en favor de Frente Amplio porque es la fuerza política que más cerca está de quitar un diputado al Partido Popular sin afectar a los resultados del PSOE.

"Son solo 17.000 votos que pueden depositar para Frente Amplio las mujeres que están siendo avasalladas por las políticas racistas de la derecha, los jóvenes que no logran emanciparse a una edad temprana porque la vivienda no se hace asequible hacia ellos y todos y todas aquellas que quieren frenar a las derechas para no volver a la edad de piedra", ha alentado Alejandro Ávila.

En este punto, ha resaltado que las propuestas de Frente Amplio están calando en la sociedad como demuestra el manifiesto de más de 200 personas del mundo de la cultura o el de los más de 80 dirigentes políticos de toda el ala izquierda del panorama político español con los que se ha llamado al voto útil con Frente Amplio, "la única garantía política, el único voto útil, con el que mantener las políticas favorables a los trabajadores y en defensa de los servicios públicos tal y como hemos demostrado allá donde hemos tenido ministerios".

Por último, el candidato de Frente Amplio por Toledo ha animado a acudir y reforzar el acto de cierre de campaña que va tener lugar esta tarde en Madrid.