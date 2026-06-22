La Frontera y Locomía estarán en el FIDA festival 2026 de Las Pedroñeras los días 24 y 25 de julio

Archivo - El grupo Locomía. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

CUENCA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Pedroñeras ha desvelado el cartel oficial y las fechas del FIDA Festival 2026, que se celebrará el 24 y 25 de julio en el Parque de los Viveros, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Ajo.

El FIDA festival 2026 contará con dos escenarios y dos propuestas temáticas muy diferenciadas para atraer a todo tipo de públicos. El viernes, 24 de julio, será el turno de FIDA by Frenética, una primera jornada que estará volcada en los sonidos urbanos y comerciales más demandados por el público joven.

El escenario vibrará con las actuaciones del prestigioso DJ y productor Selecta, de la reconocida DJ internacional Vilu Gontero, además de Juanjo García, Óscar Herrera y la sesión conjunta de Rojas & DJ Fer, tal y como ha informado el Festival en nota de prensa.

La segunda jornada, el sábado, 25 de julio arrancará FIDA by Eterna Juventud, un día que apostará por la nostalgia y el baile, reuniendo a leyendas del pop-rock, el dance y los éxitos de los noventa.

El mítico grupo de rock La Frontera encabezará la noche, junto al icónico show de los míticos Locomía. La pista de baile se activará con el eurodance de Sensity World y las sesiones de los emblemáticos DJ Neil y Juanma Sound.